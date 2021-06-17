Какая погода ждет казахстанцев в среду, рассказали синоптики

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 16 июня 2021 года предоставлен РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY.

С прохождением атмосферных фронтов на западе, севере и в горных районах юго-востока страны пройдут кратковременные дожди с грозами и выпадением града. На остальной части ожидается погода преимущественно без осадков. Местами по республике усилится ветер, на юге с пыльной бурей. На побережьях юго-запада ночью и утром ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду, днем в горах ожидаются шквал, град.

В Туркестанской области, днем в Кызылординской области местами ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Западно-Казахстанской области, днем в Атырауской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской области - град.

В Северо-Казахстанской области, днем в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области со шквалом.

В Мангистауской области ночью и утром местами ожидается туман.

Днем в Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской областях, местами в Северо-Казахстанской области, на юге Карагандинской области ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской областях, местами в Жамбылской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях, в отдельных районах Алматинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Западно-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.





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