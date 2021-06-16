В Шымкенте и ряде областей объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Карагандинской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Жамбылской, Атырауской, Акмолинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 16 июня в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду, сильная жара, 35 градусов. Местами сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем 17 июня на юге Атырауской, Актюбинской областей ожидается очень сильная жара, до 40 градусов, на юге Мангистауской области до 43 градусов.

Днем 16-18 июня в Жамбылской области, в горных и предгорных районах, ожидаются гроза, шквал, град. 16-18 июня ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

Днем 16 июня в Атырауской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара, до 39 градусов.

Днем 16 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. На западе области днем сильная жара, 35 градусов.

16 июня в Туркестанской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, местами 15-20, порывы 23 метра в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте 16 июня ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

16 июня в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град. Днем на юге области ожидается сильная жара, до 38 градусов. Ветер южный, юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду. В отдельных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 16 июня в Павлодарской области местами ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

16 июня в Костанайской области местами ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара, до 38 градусов, местами ожидается чрезвычайная степень пожарной опасности.

16-17 июня в Северо-Казахстанской области ожидаются местами гроза, шквал. Сутки 16, днем 17 июня ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем 16-17 июня ожидается местами сильная жара, 35-38 градусов.

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