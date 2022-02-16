Какая погода ждет казахстанцев во вторник

НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - Неустойчивая погода ожидается в большинстве областей Казахстана 15 февраля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды, пройдет снег, на севере и востоке сильный. Местами по республике туман, метель, усиление ветра; на юге, юго-востоке страны гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

На севере и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед; на юго-западе и в горных районах ветер 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23-28 метров в секунду.

В Павлодарской области ожидаются метель, на севере сильная метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду; днем на западе, юге порывы 23-28 метров в секунду.

На большей части Восточно-Казахстанской области ожидаются метель, усиление ветра до 15-20, на западе порывы 23-28 метров в секунду.

На севере и западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман; на севере и в горных районах гололед, ветер 15-20, порывы 23 метра в секунду.

В Акмолинской области ожидаются метель; на севере и западе туман; ночью на большей части, днем в восточной половине области усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.

На севере и в горных районах Алматинской области ожидается низовая метель; на севере, юге и востоке туман, гололед, на дорогах снежный накат; на севере и востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере Мангистауской, Западно-Казахстанской, а также юго-западе Актюбинской областей ожидается туман.

На севере Костанайской области ожидается туман, на юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На востоке, юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области ночью на большей части, а днем на севере и востоке ожидаются метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге Кызылординской области ожидаются туман; ночью на севере и в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду.



