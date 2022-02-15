Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Нуо-Султана, Алматы, Шымкента, Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 15 февраля на севере и в горных районах Алматинской области ожидаются низовая метель. На севере, юге и востоке области туман, гололед, на дорогах снежный накат. Ветер северо-западный, на севере и востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

15 февраля на севере, западе Туркестанской области, в горных и предгорных районах региона ожидается туман. На севере области, в горных районах ожидается гололед. Ветер северо-западный ночью и утром в горных районах 15-20, порывы 23 метра в секунду.

В Шымкенте ночью и утром 15 февраля ожидается туман.

15 февраля на юге Кызылординской области ожидается туман. Ветер западный с переходом на северо-восточный ночью на севере, в центре 15-20 метров в секунду.

15 февраля в восточной половине Акмолинской области ожидается сильный снег. На большей части области метель. На севере, западе области туман. Ветер северо-западный, западный ночью на большей части, днем в восточной половине области 15-20, порывы 23 метра в секунду.

В Нур-Султане 15 февраля ожидается снег, метель. Ветер северо-западный, западный порывы 15-20 метров в секунду.

15 февраля на юго-западе Актюбинской области ожидается туман.

В Алматы 15 февраля ночью ожидается сильный снег. 15-16 февраля временами ожидаются туман, гололед, на дорогах снежный накат.

15 февраля на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.

15 февраля ночью на большей части, днем на севере, востоке Карагандинской области ожидается метель. Ветер юго-западный, западный, ночью на большей части, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

15 февраля на севере Павлодарской области ожидается ночью сильный снег, днем сильная метель. Ветер юго-западный 15-20, днем на западе, юге области порывы 23-28 метров в секунду.

15 февраля на востоке, юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается метель. Ветер северо-западный, западный на востоке, юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

15 февраля днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. На большей части метель. Ветер южный, юго-западный 15-20, на западе области порывы 23-28 метров в секунду.

15-17 февраля на севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, 15-16 февраля гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе области, в горных районах 15-20 метров в секунду, ночью 15 февраля порывы 23-28 метров в секунду.