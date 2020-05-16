Какие карантинные меры продолжают действовать в Алматы

Алматы. 15 мая. Kazakhstan Today - Опубликовано последнее постановление главного санитарного врача Алматы, в котором перечислены карантинные меры, продолжающие действовать в мегаполисе, передает Kazakhstan Today.

Согласно постановлению, в Алматы продолжаются карантинные мероприятия. Их режим и сроки могут быть изменены в соответствии со складывающейся эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции.

Акимату города и районов, а также управлению общественного здоровья города поручено обеспечивать двухдневную изоляцию в карантинном стационаре для проведения обследования на COVID-19 лиц, прибывающих из-за рубежа в Алматы, а также лиц, прибывших из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан через пункты пропуска госграницы РК на железнодорожном транспорте и автопереходах.

Лица с признаками, не исключающими COVID-19, минуя карантинный стационар, госпитализируются в провизорный стационар.

После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19, лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар для лечения, лица с отрицательным результатом на COVID-19 - изолируются на дому (домашний карантин) в течение 12 суток. В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в карантинном стационаре.

Акимату города и районов совместно с департаментом полиции поручено обеспечить наличие блокпостов на государственной границе и на границе с Алматинской областью.

Кроме того, будет продолжаться оцепление по домашним очагам, где зарегистрирована заболеваемость COVID-19 c привлечением сотрудников полиции и военнослужащих в пределах одного частного дома и при регистрации двух и более случаев в одном подъезде жилого дома.

Продолжает действовать запрет на въезд на территорию Алматы из других регионов всех лиц и транспорта, за исключением:

- жителей города Алматы, возвращающихся из иностранных государств или других регионов Республики Казахстан с организацией медицинского наблюдения под домашним карантином;

- лиц и транспорта по специальным пропускам, выданным местными исполнительными органами;

- лиц и транспорта по перевозке грузов, в том числе транзитных;

- лиц и транспорта проезжающих транзитом через город Алматы, при наличии подтверждающих документов;

- сотрудников организаций жизнеобеспечения населения, а также лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям, а также выезда лиц, находившихся на лечении в стационарах и под наблюдением в карантинных и провизорных стационарах, в период введения карантина и др.

Сохраняется запрет деятельности для ряда объектов:

1) религиозных объектов;

2) торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок, интернет- и компьютерных клубов, игорных заведений, центров семейного отдыха и других объектов с массовым скоплением людей;

3) автовокзалов, железнодорожных вокзалов, автостанций, осуществляющих перевозку пассажиров между регионами Республики Казахстан, городами, населенными пунктами;

4) объектов общественного питания (рестораны, кофейни, кафе, банкетные залы, столовые, донерные, бары), за исключением организации онлайн-заказов и доставки, в соответствии с действующими постановлениями главного государственного санитарного врача Республики Казахстан;

5) ночных клубов, кальянных;

6) бань, саун, СПА и массажных салонов;

7) образовательных центров, кружков, артклубов, мест детского досугa и др.;

8) детских дошкольных учреждений вне зависимости от форм собственности;

9) развлекательных объектов (букмекерские, бильярдные, караоке, ps-клубы, квесты, антикафе, боулинг-центры и др.);

10) спортивных объектов всех форм собственности (фитнес-, йога, бассейны, тиры, стрельбища и др.);

11) объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.);

12) непродовольственных магазинов, торговых домов (центров) площадью свыше 500 квадратных метров;

13) продовольственных (кроме мясных павильонов) и непродовольственных (кроме строительных) рынков.

При достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7% в течение 7 дней поручено обеспечить разрешение деятельности с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима:

1) промышленных, производственных предприятий (объектов);

2) медицинских организаций (центров), в том числе стоматологических вне зависимости от форм собственности, по предварительной записи с соблюдением требований зонирования;

3) ветеринарных служб, в том числе ветеринарных и животноводческих служб скорой помощи;

4) всех видов лабораторий;

5) супермаркетов, продуктовых магазинов, в том числе внутри торгово-развлекательных центров, в многоквартирных жилых домах;

6) аптек, в том числе ветеринарных;

7) коммунальных служб и инфраструктуры области (электроэнергетические компании, водоснабжение/теплоснабжение, противопожарная и аварийно-спасательные службы, услуги в сфере управления жилищным фондом (электрики, сантехники, уборка дворов и помещений, аварийная служба, в том числе по обслуживанию лифтов), уборка улиц и помещений, сбор, обработка и утилизация мусора и отходов, дезинфекционные службы, организации, обеспечивающие функционирование технических средств регулирования дорожного движения;

8) телекоммуникации и связи (для работников инженерной службы (монтаж и строительство базовых станций сотовой связи, ремонтных бригад, центра управления сетями коммуникаций и технической поддержки с доступом ко всем закрытым на период карантина объектам, в том числе к объектам торговли, где располагаются базовые станции и (или) оборудование операторов связи);

9) официальных средств массовой информации;

10) организаций и работников, задействованных в проведении весенне-полевых работ;

11) автозаправочных и автогазозаправочных станций с обычным графиком работы;

12) услуг по перевозке людей общественным транспортом, официальных службы такси, специализированного транспорта, при этом транспорт должен быть оборудован соответствующими знаками (шашки для такси) и предоставлением информации о личности водителя на видном пассажиру месте (паспортные данные водителя, данные предприятия, номер телефона, название, номер автомашины).

Стоит подчеркнуть, что заполняемость общественного транспорта, согласно постановлению, должна быть не больше количества посадочных мест.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь

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