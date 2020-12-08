Какие меры по обеспечению населения жильем принимаются в Алматы

Алматы. 7 декабря. Kazakhstan Today - О мерах по обеспечению жильем и темпах жилищного строительства рассказал в ходе брифинга в СЦК аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы акима Алматы, в 2020 году в городе вводится в эксплуатацию 2 млн 396 тыс. квадратных метров жилья - это 22 626 квартир, 2062 индивидуальных жилых дома. В том числе в рамках государственной программы "Нурлы жер" - 290 тыс. квадратных метров жилья, это 5206 квартир.

Продолжается реализация программы льготного ипотечного кредитования 7-20-25, по которой уже одобрено приобретение 5605 квартир на сумму 76,5 млрд тенге.

Аким Алматы напомнил, что в этом году акимат запустил собственную программу льготного ипотечного кредитования "Алматы жастары" для молодых горожан до 35 лет, работающих в сфере науки и образования, СМИ, социальных услуг.

Благодаря упрощенным условиям, 894 молодых алматинца, среди которых медицинские работники, учителя, преподаватели и научные сотрудники вузов и НИИ, сотрудники сферы культуры и спорта, журналисты, писатели, работники в сфере социальной защиты населения, уже приобрели долгожданные квартиры на первичном и вторичном рынке жилья", - отметил аким.

До конца года жильем обзаведутся всего 1 тыс. молодых горожан.

Учитывая количество поступивших заявлений, что свидетельствует о повышенном спросе со стороны молодежи города, реализация программы продолжится в следующем году.

Бакытжан Сагинтаев также рассказал о работе по решению многолетней проблемы бесхозных сетей.

В 2019 году в коммунальную собственность города принято 170 объектов бесхозных электрических сетей в 6 районах. Данные сети переданы в АО "Алатау Жарык Компаниясы" на безвозмездной основе для дальнейшего обслуживания, проинформировал он.

По его информации, на сегодняшний день выявлено еще 450 объектов (из них трансформаторные подстанции - 146 штук, электрические сети - 253,6 километра, тепловые сети - 19,7 километра, водопроводные сети - 66,4 километра, канализационные сети - 24,1 километра) бесхозных инженерных сетей в 7 районах города. По ним имеется положительное решение суда для передачи в коммунальную собственность для дальнейшего обслуживания.

129 сетей уже переданы в АО "Алатау Жарык Компаниясы", отметил Сагинтаев.

По 77 объектам сетей водоснабжения, общей протяженностью 50,7 километра, и по 63 объектам сетей водоотведения, протяженностью 15,1 километра, подготовлены постановления акимата города Алматы по передаче сетей в ГКП "Алматы Су" на безвозмездной основе. По 49 объектам сетей теплоснабжения подготовлено постановление акимата города Алматы по передаче сетей в ТОО "Алматинские тепловые сети" на безвозмездной основе. В настоящее время ведутся работы по подготовке актов приема-передачи", - рассказал аким.

Кроме того, аким сообщил, что в рамках развития инженерной инфраструктуры в текущем году построено почти 300 километров сетей водопровода и канализации. В результате к центральному водоснабжению и водоотведению получат доступ 50 тыс. жителей окраинных микрорайонов "Нового Алматы".

В 2019 году был проведен аудит, в ходе которого выяснилось, что порядка 2,3 тыс. улиц не имеют наружного освещения. В результате принято решение в ближайшие 2 года полностью осветить город. В этом году система освещения устанавливается на 1423 улицах, что позволит обеспечить 100-процентное освещение окраин четырех районов - Алатауского, Жетысуского, Наурызбайского, Турксибского. До конца 2021 года планируется установить наружное освещение на оставшейся 601 улице Алмалинского, Ауэзовского, Бостандыкского, Медеуского районов. Таким образом, будет достигнуто 100%-ное освещение улиц Алматы", - проинформировал он.

В рамках развития дорожной инфраструктуры построено 42,8 километра дорог в микрорайонах "Нового Алматы". Завершен средний ремонт на 270 улицах протяженностью 192 километра, устройство и ремонт тротуаров протяженностью 86 километра. Предусмотрено благоустройство 4 парковых и 5 пешеходных зон.

В этом году предусмотренные планом мероприятия полностью выполнены. В следующем году будет обеспечена реализация проектов по развитию окраин, на что в целом по всем источникам финансирования планируется направить свыше 200 млрд тенге", - добавил Сагинтаев.

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