В Алматы принят ряд мер по борьбе с COVID-19

Алматы. 7 декабря. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал на брифинге в СЦК об усиленных мерах готовности к новой волне пандемии и обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности города, передает Kazakhstan Today.

По словам акима, в Алматы подготовлено 23 ковидных стационара мощностью 7011 коек, в том числе 250 реанимационных. Сагинтаев напомнил, что в период пандемии в Алматы построили три новых инфекционных стационара - две модульные клиники и госпиталь на РВ-90. За счет частных инвестиций реконструировано две клиники.

Проводится работа по укреплению материально-технической базы клиник. В прошлом году принята трехлетняя программа модернизации оснащения организаций медоборудованием. В этом году закуплено 4197 единиц оборудования для 74 стационаров и клиник", - сказал Сагинтаев.

По его данным, работа скорой медицинской помощи и маршрутизация больных переведены на новые алгоритмы. Закуплено 35 новых карет скорой помощи. До 16 декабря поступит дополнительно 50 новых машин. В начале 2021 года - еще 50.

Централизована работа общегородской лабораторной сети и диагностики пациентов. Общая мощность - более 14 тыс. ПЦР-исследований в сутки с возможностью расширения до 22 тыс. исследований в сутки.

Создан единый банк КТ-, МРТ-, рентген-снимков с прямым доступом для городских стационаров. ИТ-платформа на основе искусственного интеллекта определяет наиболее пораженные участки легких, что помогает врачам поставить точный диагноз и повышает качество лечения.

Также усилена работа первичной медико-санитарной помощи, являющейся важным звеном оказания медицинской помощи на амбулаторном уровне.

В прошлом году мы приняли 3-летний городской план по обеспечению медицинскими услугами в шаговой доступности. Всего будет построено 35 амбулаторий. Уже введено в строй 16 амбулаторий, в следующем году вводятся еще 11", - отметил Сагинтаев.

Кроме того, реализуется общегородская программа по обеспечению стационаров первого эшелона централизованной системой медицинских газов, в том числе кислорода. Введен режим биологической безопасности канализационных стоков медорганизаций города. Усилен контроль за утилизацией медицинских отходов.

По данным Б. Сагинтаева, для создания стабилизационного фонда лекарств выделено 10 млрд тенге. Из них 5 млрд тенге предназначено для обеспечения лекарственными препаратами больниц и поликлиник, еще 5 млрд тенге - для бесперебойного обеспечения лекарственными препаратами аптек. На сегодня неснижаемый минимальный запас составляет 8 млн лекарственных препаратов по 68 наименованиям.

Также создан двухмесячный запас средств индивидуальной защиты. В наличии имеется 4,7 млн СИЗ, ожидается поступление 4,6 млн СИЗ от "СК-Фармация". Кроме того, в городе налажено производство медицинских масок с ежедневной мощностью 1 млн единиц.

Аким также рассказал о мерах поддержки врачей и медработников, задействованных в борьбе с COVID-19.

Медицинские работники, работающие в инфекционных стационарах с ковидными пациентами, получают ежемесячные надбавки в зависимости от отработанных часов. За 9 месяцев текущего года осуществлены выплаты на общую сумму более 14 млрд тенге. За этот период ежемесячно от 3,5 тыс. до 7,5 тыс. медработников получали надбавки.

1491 медработник, заболевший на рабочем месте в ходе борьбы с КВИ, получил установленную выплату. Дополнительно 50 медработников получили социальные выплаты из местного бюджета. На сегодня в кадровом резерве состоит 2450 медицинских работников.

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