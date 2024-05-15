Тело подростка обнаружили в одном из сел Жамбылской области

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Талдыкорган. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 13 мая специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жетысуской области рассмотрено уголовное дело в отношении С. по факту покушения на убийство и хулиганство, сообщает пресс-служба - 13 мая специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жетысуской области рассмотрено уголовное дело в отношении С. по факту покушения на убийство и хулиганство, сообщает пресс-служба суда





Судом установлено, что 27 октября 2023 года в 16.40 С. пришел на работу к своей девушке Х. в пункт выдачи товаров интернет-магазина в Талдыкоргане, где между ними возникла ссора, в ходе которой С. решил убить Х. Для этого он ударил Х. в лицо, от которого она упала на пол. Далее, сев на лежащую на полу девушку, канцелярским ножом стал наносить ей резаные раны в область шеи.





В это время в магазин зашла Я., которая стала оттаскивать С. от Х. Канцелярским ножом С. нанес Я. удар в область шеи, от чего Я. получила телесное повреждение легкой степени.





Взяв другой канцелярский нож, подойдя к лежащей на полу Х., продолжил наносить ей резаные раны в область шеи, однако скрылся с места происшествия, так как Я. начала звать на помощь и вызывать полицию.





С учетом смягчающих вину обстоятельств суд признал С. виновным и назначил окончательное наказание - 10 лет лишения свободы.





Гражданские иски потерпевших о взыскании морального вреда и материального ущерба удовлетворены на сумму свыше 5 миллионов тенге.





Приговор суда не вступил в законную силу.