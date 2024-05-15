14.05.2024, 09:08 68656
В Павлодаре школьник ранил ножом учителя и одноклассника: аким созвал совещание
Фото: Instagram/khassarkhabylbekov
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Павлодар. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - После инцидента, когда ученик одной из школ Павлодара напал с ножом на одноклассника и учителя, аким города Хасар Хабылбеков назначил совещание, где будут обсуждаться вопросы безопасности.
Не только как аким города, но и как отец двоих школьников не мог не отреагировать на сегодняшнее происшествие в СОШ № 14. Побывал на месте событий, пообщался с администрацией и педагогами. Навестил пострадавшего ребенка, пожелал ему скорейшего выздоровления, выяснил, какая помощь необходима", - написал Хасар Хабылбеков в соцсетях.
Он сообщил, что сегодня будет проведено большое совещание по вопросам безопасности в школах Павлодара.
Рассчитываю, что мы согласуем и оперативно реализуем комплекс мер, которые позволят избежать повторения случившегося. Павлодарские родители должны быть уверены, что в стенах учебных заведений жизни и здоровью их детей ничто не угрожает", - заключил аким.
Напомним, что в феврале прошлого года учащийся 9-го класса школы № 4 Петропавловска напал с ножом и топором на учеников. Пострадали трое детей. Подростка осудили, ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет и 9 месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних.
Стоит отметить, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
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15.05.2024, 13:36 2616
В Казахстане могут вернуть прежние часовые пояса
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане могут вернуться к прежним часовым поясам в ряде регионов, сообщил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев.
Мы будем совместно со всеми госорганами рассматривать, включая Министерство торговли и Министерство здравоохранения", - сообщил вице-министр.
Вопрос будет рассмотрен в декабре, сообщает со ссылкой на Торебаева Sputnik.
Напомним, казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов. Авторы петиции отмечают, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Также с переводом времени сократился световой день. Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.
Для того чтобы петиция попала на рассмотрение госоргана, ее должны поддержать как минимум 50 тысяч человек. Она будет активна до 4 ноября 2024 года. На данный момент петиция набрала 5 387 голосов.
Напомним, в ночь на 1 марта 13 областей и три города республиканского значения перевели стрелки на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
15.05.2024, 10:33 10761
Аким Павлодара считает, что напавший с ножом на учителя и одноклассника школьник нуждался в помощи
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Ранивший одноклассника и учителя школьник нуждался в помощи. Об этом сообщил аким Павлодара Хасар Хабылбеков на совещании, посвященном безопасности городских объектов образования.
Вынужден констатировать, что вчерашнее происшествие в 14-й школе оказалось возможным из-за недоработки ответственных служб. Ребенок, ранивший одноклассника и учителя, как теперь выясняется, нуждался в помощи психологов и педагогов, но администрация школы этого не замечала. Никто не заметил, и как подросток принес на урок нож. Что неудивительно: учебное заведение ранее проверялось в качестве объекта, потенциально уязвимого в террористическом отношении, по его охране были серьезные замечания, которые никто не устранил", - заявил аким.
Он отметил, что аналогичная ситуация и в других школах города.
Есть проблемы с работой камер видеонаблюдения. Есть не устраивающая нас тенденция привлечения к обеспечению безопасности в школах пожилых охранников предпенсионного и уже пенсионного возраста. Есть попытки директоров школ и чиновников от образования скрывать инциденты с учащимися. Зато нет совместной, четко скоординированной работы госорганов по профилактике правонарушений среди детей и подростков, а также преступлений против них. Ее организация стала одним из моих поручений", - сказал Хабылбеков.
По его словам, будут приняты меры по расширению штата службы опеки и попечительства в отделе образования, неблагополучные семьи и проявляющих агрессию детей возьмут под контроль прокуроры, а городские школы "отработают" полицейские оперативники.
Это лишь часть задач, которые поставлены мной по итогам сегодняшнего совещания. Спрос за их исполнение будет жестким, это я гарантирую", - заключил аким.
Напомним, в Павлодаре ученик одной из школ напал с ножом на одноклассника и учителя.
Как сообщалось ранее, в феврале прошлого года учащийся 9-го класса школы № 4 Петропавловска напал с ножом и топором на учеников. Пострадали трое детей. Подростка осудили.
Стоит отметить, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
15.05.2024, 09:21 12496
В СКО заместителя районного акима подозревают в получении взятки
Фото: Depositphotos
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Петропавловск. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима и руководителя отдела акимата одного из районов области, сообщили в пресс-службе Антикора.
Должностные лица подозреваются в получении взятки в размере 10 млн тенге от субъекта предпринимательства за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по текущему ремонту автодорог районного значения и общее покровительство", - говорится в сообщении.
С санкции следственного суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается. Иные сведения разглашению не подлежат.
15.05.2024, 09:17 11441
Крупный стройобъект сносят в предгорье Алматы
Фото: акимат
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Алматы. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Крупный строительный объект в горной местности по улице Кыз Жибек пошел под снос по решению суда в Алматы. Демонтаж начат сегодня в присутствии судебных исполнителей. Об этом сообщили в городском акимате.
Объект площадью порядка 544 квадратных метров собственник (физлицо) возвел хозяйственным способом без разрешительной документации, сопровождения авторского и технического надзоров. Управлением по результатам внеплановой проверки в отношении собственника были приняты меры по статьям 316, часть 1, 321, 322, часть 1, 463, часть 1, КоАП РК, также выдано предписание на устранение допущенных нарушений. За неисполнение требований предписания собственник вновь был привлечен к административной ответственности по статье 462, часть 3, КоАП РК", - проинформировали в управлении градостроительного контроля.
Отмечается, что 9 июня 2023 года решением Медеуского районного суда исковое заявление управления на снос объекта удовлетворено, после чего последовали судебные разбирательства по апелляционной жалобе собственника.
21 сентября 2023 года Алматинским городским судом решение первой инстанции оставлено без изменения.
14.05.2024, 15:45 52836
Около 26 млн тенге необоснованно растратили в школе Мангистауской области
Установлены факты завышения оплаты труда, необоснованных доплат и премий отдельным сотрудникам, а также неисполнения командировочных заданий
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Актау. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Нарушения почти на 26 млн тенге выявлены в общеобразовательной школе № 6 Мунайлинского района Мангистауской области по итогам проведенного государственного аудита, сообщает пресс-служба Высшей аудиторской палаты Казахстана.
Как рассказали в ведомстве, проверкой установлены факты завышения оплаты труда, необоснованных доплат и премий отдельным сотрудникам, а также неисполнения командировочных заданий и некорректного оформления командировочных документов. Таким образом, выявлены различные нарушения на общую сумму 25 891,5 тыс. тенге.
По итогам госаудита поручено принять меры по возмещению бюджетных средств и восстановлению бухгалтерского учета, а также рассмотреть ответственность должностных лиц, допустивших нарушения законодательства РК.
Напомним, бухгалтеры одной из школ Астаны похитили свыше 130 млн тенге.
14.05.2024, 14:48 53721
Задавивший собаку депутат маслихата отделался административным наказанием
В Минэкологии обещали взять на контроль вопрос привлечения живодера к ответственности
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете лесного хозяйства и животного мира сообщили, что депутат местного маслихата в Акмолинской области, который хладнокровной переехал лежавшую на парковке собаку, отделался административным наказанием.
Насколько я знаю, его привлекли к административной ответственности по статье "Жестокое обращение с животными", - сказал в кулуарах правительства председатель комитета Данияр Тургамбаев.
Журналисты отметили, что питомец погиб. После этого спикер пообещал, что напишут в департамент полиции соответствующее обращение. Поскольку если животное погибло, то это уже уголовное правонарушение.
По привлечению мы уточним у ДП. Это было на днях, мы обязательно возьмем на контроль вопрос привлечения к ответственности", - пообещал спикер.
В свою очередь министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев отметил, что степень нанесения вреда собаке оценивается в соответствии с УК РК и КоАП.
Здесь, конечно, недопустимо, когда видя, что идет животное, умышленно наносить ей травму. Это чисто моя позиция. А на счет закона, правильно сказал мой коллега, на самом деле решение принимается другими инстанциями - для этого есть МВД, которое проводит расследование и дело передается в суд. Есть статьи, повторюсь, как уголовные при отягчающих обстоятельствах, и КоАП. Прошу прощения, я не слышал, но поручу, чтобы по этому факту полностью изучили, запросили и предоставили информацию СМИ. Мы опубликуем обязательно в соцсетях", - цитирует министра издание Kazinform.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области местный депутат партии Amanat переехал собаку, лежащую на парковке, после чего животное погибло.
14.05.2024, 12:19 60436
Паводки в Казахстане: в трех регионах страны затоплены 10 сибиреязвенных захоронений
Проводятся оперативные дезинфекционные мероприятия
Фото: apk-news.kz
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане из-за паводков затоплены 10 сибиреязвенных захоронений в трех регионах - Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях, заявил в ходе заседания правительства заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.
Соответствующими службами проводятся оперативные дезинфекционные мероприятия на местах", - заверил он.
Также, по его словам, в регионах продолжаются работы по оценке и возмещению ущерба.
По итогам паводковой ситуации в стране было подтоплено 12 908 жилых домов, из них под водой все еще остаются 264 дома в трех регионах. Также был затоплен 25 921 дачный участок, на которых имеются 18 025 дачных домов", - добавил Канат Бозумбаев.
Напомним, в Казахстане затопило захоронения сибирской язвы и скотомогильники. Главный санитарный врач Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова заверила, что после паводкового периода эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабильная.
14.05.2024, 11:56 61711
В Казахстане появилась петиция за возвращение прежнего часового пояса
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На официальной площадке epetition.kz создали петицию за возращение прежнего часового пояса в регионах Казахстана.
Авторы петиции отмечают, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. ⠀
Также с переводом времени сократился световой день. Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.
Настоятельно просим вас рассмотреть следующие меры: отменить перевод времени. Это позволит устранить несоответствие биоритмов человека и искусственно установленного графика времени, улучшить самочувствие населения и снизить риск развития онкологических заболеваний, рахита, иммунодефицита и психологических расстройств", - говорится в описании к петиции.
В комментариях к петиции казахстанцы также высказывают недовольство тем, что после перевода времени стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.
Выступаю за возврат времени в Алматы. Утром в 4 часа уже светло, а вечером в 7 уже темно. Ничего нельзя сделать в вечернее время в огороде и доме в темноте. К тому же этот переход очень плохо может сказаться на здоровье и взрослых и детей. Дефицит витамина Д будет повсеместным, потому что утром не вырабатывается мелатонин, спать бессмысленно под лучами солнца, серотонин перестанет вырабатываться и т.д и т.п. Детям рахит, а взрослым железные суставы. Прислушайтесь пожалуйста к населению", - написала жительница Алматы Дарья Ф.
Хочу отметить, что в марте месяце было просто ужас ездить по нашим Карагандинским дорогам. Снега уже нет, в 19.00 на улице - темень, освещение - 0, асфальт вместе со снегом растаял, дороги все в ямах. В сентябре будет то же самое! Дождь и темень уже в 7 вечера. Надо думать о детях, которые учатся во вторую смену, как они будут возвращаться домой", - пишет жительница Караганды Мадина И.
Петиция на данный момент набрала около трех тысяч голосов. Для того чтобы петиция попала на рассмотрение госоргана, ее должны поддержать как минимум 50 тысяч человек. Она будет активна до 4 ноября 2024.
Напомним, в ночь на 1 марта 13 областей и три города республиканского значения перевели стрелки на час назад.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
После смены часового пояса произошел сбой в работе спецЦОНов. Также у некоторых казахстанцев изменилась дата рождения в электронном удостоверении личности и свидетельствах о рождении.
Кроме того, не на всех гаджетах произошло автоматическое обновление времени. Некоторым пользователям пришлось настраивать время вручную либо перезагружать устройства. Кому-то так и не удалось настроить правильное время. Также из-за смены часового пояса произошел сбой в работе столичного аэропорта.
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Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?