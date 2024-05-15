В Павлодаре школьник ранил ножом учителя и одноклассника: аким созвал совещание

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На официальной площадке - На официальной площадке epetition.kz создали петицию за возращение прежнего часового пояса в регионах Казахстана.





Авторы петиции отмечают, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. ⠀





Также с переводом времени сократился световой день. Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.





Настоятельно просим вас рассмотреть следующие меры: отменить перевод времени. Это позволит устранить несоответствие биоритмов человека и искусственно установленного графика времени, улучшить самочувствие населения и снизить риск развития онкологических заболеваний, рахита, иммунодефицита и психологических расстройств", - говорится в описании к петиции.





В комментариях к петиции казахстанцы также высказывают недовольство тем, что после перевода времени стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.





Выступаю за возврат времени в Алматы. Утром в 4 часа уже светло, а вечером в 7 уже темно. Ничего нельзя сделать в вечернее время в огороде и доме в темноте. К тому же этот переход очень плохо может сказаться на здоровье и взрослых и детей. Дефицит витамина Д будет повсеместным, потому что утром не вырабатывается мелатонин, спать бессмысленно под лучами солнца, серотонин перестанет вырабатываться и т.д и т.п. Детям рахит, а взрослым железные суставы. Прислушайтесь пожалуйста к населению", - написала жительница Алматы Дарья Ф.





Хочу отметить, что в марте месяце было просто ужас ездить по нашим Карагандинским дорогам. Снега уже нет, в 19.00 на улице - темень, освещение - 0, асфальт вместе со снегом растаял, дороги все в ямах. В сентябре будет то же самое! Дождь и темень уже в 7 вечера. Надо думать о детях, которые учатся во вторую смену, как они будут возвращаться домой", - пишет жительница Караганды Мадина И.





Петиция на данный момент набрала около трех тысяч голосов. Для того чтобы петиция попала на рассмотрение госоргана, ее должны поддержать как минимум 50 тысяч человек. Она будет активна до 4 ноября 2024.





Напомним, в ночь на 1 марта 13 областей и три города республиканского значения перевели стрелки на час назад.









Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос . Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".





После смены часового пояса произошел сбой в работе спецЦОНов. Также у некоторых казахстанцев изменилась дата рождения в электронном удостоверении личности и свидетельствах о рождении.





Кроме того, не на всех гаджетах произошло автоматическое обновление времени. Некоторым пользователям пришлось настраивать время вручную либо перезагружать устройства. Кому-то так и не удалось настроить правильное время. Также из-за смены часового пояса произошел сбой в работе столичного аэропорта.