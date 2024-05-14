Комитет парламента Грузии в третьем чтении принял проект об иноагентах

Президент страны заявила, что наложит вето на законопроект, если он будет принят во всех трех чтениях

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Тбилиси. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал законопроект об иноагентах в третьем и окончательном чтении.





Докладчиком выступал глава комитета Анри Оханашвили. Согласно регламенту, третье чтение предусматривало внесение редакционных поправок в законопроект. Замечаний редакционного характера ни у кого не было. Проект направлен на рассмотрение в третьем чтении на пленарное заседание, сообщает ТАСС





По данным издания, противники законопроекта об иноагентах с воскресенья проводят очередной митинг. Они вышли к парламенту на проспекте Руставели и остались там на ночь, чтобы утром 13 мая помешать депутатам начать рассмотрение инициативы в третьем чтении на заседании комитета по юридическим вопросам. К утру понедельника полиция оттеснила протестующих от служебных входов в парламент.





Парламент Грузии 1 мая во втором чтении поддержал законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Против него высказывались президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, которые сочли его препятствием для интеграции республики в Евросоюз. Госдепартамент США заявил, что целью законопроекта является подрыв активного гражданского общества страны. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" утверждают, что он служит лишь целям обеспечения прозрачности финансирования из-за рубежа неправительственного сектора и СМИ. Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект, если он будет принят во всех трех чтениях.





С 15 апреля в Тбилиси оппозиция и гражданские активисты проводят митинги против принятия закона об иноагентах. Несколько раз демонстрации перерастали в столкновения с силовиками, спецназ применял перцовый газ и водометы при разгоне протестующих у парламента Грузии.



