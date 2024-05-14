Комитет парламента Грузии в третьем чтении принял проект об иноагентах
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Наводнения в Афганистане унесли жизни более 300 человек
В Афганистане из-за наводнений в провинции Баглан на северо-востоке страны погибло не менее 311 человек", - пишет издание "Известия" со ссылкой на Agence France-Presse.
Уроженец Казахстана спас женщину из упавшего в реку в Санкт-Петербурге автобуса
Ребята открыли люк и начали вытаскивать женщину, я начал делать ей массаж сердца, чтобы дать первую медицинскую помощь, у нее начался рвотный рефлекс - водой захлебнулась, я положил ее на бок и снова стал делать массаж сердца. Кто-то из ребят помогал, начал искусственное дыхание делать", - рассказал казахстанец изданию "Фонтанка", сообщает 24.kz.
На Земле началась сильнейшая магнитная буря с 2003 года
Экстремальные условия уровня G5 достигли Земли в 6.54 вечера по восточному времени (1.54 11 мая мск). Геомагнитный шторм, вероятнее всего, сохранится на протяжении выходных", - говорится в сообщении ведомства в X.
В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (экстремально сильная, уровень G5)", - говорится на сайте лаборатории.
Возможны кратковременные сбои в космической навигации и связи, вероятно, будут временные проблемы с управлением беспилотниками, однако большинство людей это вряд ли заметит. У жителей средней полосы, включая москвичей, появится шанс полюбоваться полярными сияниями", - сказал он.
Путин официально вступил в должность президента России
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу", - сказал Путин, положив руку на специальное издание Основного закона страны.
Израиль начал военную операцию в Рафахе
Перед операцией ЦАХАЛ призвал жителей восточного района Рафаха временно в расширенный гуманитарный район в Аль-Маваси, где ЦАХАЛ способствовал расширению полевых госпиталей, палаток и увеличению запасов воды, продовольствия и медикаменты. Международным организациям, работающим в этом районе, также было предложено временно эвакуироваться до начала операции", - говорится в сообщении.
Армия обороны Израиля накануне начала военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа, где находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора. По данным агентства France-Presse, которое ссылается на кувейтскую больницу в Рафахе, в результате ударов погибли пять человек, еще несколько пострадали", - пишет агентство.
Китайский зонд "Чанъэ-6" доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны
Чанъэ-6" состоит из орбитального модуля, возвращаемого аппарата, спускаемого аппарата и модуля для взлета, зонд оснащен полезной нагрузкой, включая посадочную камеру, панорамную камеру, прибор для спектрального анализа минералов и прибор для анализа структуры лунного грунта.
На Солнце произошла мощная вспышка
Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Новая мощная вспышка произошла на Солнце, по предварительным данным, велик риск попадания облаков выброшенной плазмы на Землю, сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
"На Солнце около половины шестого утра по московскому времени зарегистрирована вспышка высшего балла X. Событий такой мощности не было с 22 февраля, когда произошла пока наиболее сильная вспышка текущего солнечного цикла уровня X6.3. Ночное событие каталогизировано как X1.6, то есть слабее примерно в 4 раза. Наиболее высокие баллы в современной истории наблюдений составляют около X20", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительным данным, вспышка спровоцировала выбросы солнечной плазмы в космос, но точное их направление пока не понятно. В поле зрения коронографов вещество должно появиться только через час.
"Возможность движения облаков плазмы в сторону Земли, предварительно, исключительно высокая - активный центр, где произошел взрыв, расположен прямо напротив Земли", - уточнили в лаборатории.
Сейчас ученые фиксируют быстрый рост активных центров на Солнце. Таким образом, звезде потребовалась всего одна спокойная неделя, чтобы восстановить запасы взрывной энергии. Такая ситуация сложилась впервые в этом цикле (длится примерно 12 лет), что может свидетельствовать о приближении к солнечному максимуму. Одним из его признаков является исчезновение перерывов между всплесками активности, подчеркнули в лаборатории.
В Кыргызстане мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей: семеро в реанимации
Возраст пострадавших от 9 до 16 лет. В настоящее время в облбольницу госпитализированы 7 детей, они находятся в реанимации, состояние троих оценивается как тяжелое. В Сузакской районной больнице находятся 3 детей, в ЦОПВ госпитализированы 8 детей. Их состояние оценивается как средней тяжести", - информирует агентство "Кабар" со ссылкой на ведомство.
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Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?