В Кыргызстане приняли закон об иноагентах

Ранее группа из 15 организаций обратилась с письмом к четырем международным финансовым институтам, чтобы выразить серьезную обеспокоенность по поводу законопроекта

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Бишкек. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты жогорку кенеша Кыргызстана на пленарном заседании приняли в третьем чтении законопроект об "иностранных представителях".





По информации 24.kg , сегодня, 14 марта, парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту на внеочередном заседании за закрытыми дверями в третьем чтении принял законопроект "О некоммерческих организациях" (об "иностранных представителях" - аналог иноагента в российском законодательстве).





Ранее группа из 15 организаций, включая правозащитное движение "Бир Дуйно Кыргызстан", обратилась с письмом к четырем международным финансовым институтам, чтобы выразить серьезную обеспокоенность по поводу законопроекта об "иностранных представителях", - отмечает издание.





В письме организации призвали финансовые институты предпринять конкретные действия и призвать власти Кыргызстана:





- немедленно отозвать законопроекты об "иностранных представителях" и о средствах массовой информации, дав понять, что эти инициативы противоречат принципам и целям программ содействия развитию международных финансовых институтов в стране и их принятие может привести к пересмотру этих программ;





- принять конкретные и эффективные меры для обеспечения того, чтобы пространство для гражданского общества и независимых СМИ в КР оставалось открытым в соответствии с рекомендациями международных органов по правам человека;





- согласиться на создание платформы, включающей в том числе представителей независимого гражданского общества, для развития сотрудничества в решении социально значимых проблем в стране.





В письме отмечается, что в случае принятия закон будет представлять серьезную угрозу для успешной деятельности по развитию Кыргызстана", - информирует издание.