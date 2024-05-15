В Казахстане лишь 2% лесфонда оснащены системами раннего обнаружения пожаров

Фото: Минэкологии РК

Рассказать друзьям

Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - О слабом пожарно-техническом оснащении лесных и природоохранных учреждений - О слабом пожарно-техническом оснащении лесных и природоохранных учреждений заявил на сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов.





По его словам, в прошлом году огнем было уничтожено свыше 116 тыс. гектаров лесного фонда. Материальный ущерб без учета вреда экологии превысил 160 млрд тенге.





Системой раннего обнаружения пожаров в лесах охвачено всего лишь 2% общей площади государственного лесного фонда. Благодаря внедренной на территории национального парка "Бурабай" смарт-системе в последние годы значительно сократились площади пожаров и повысилась оперативность реагирования. Этот опыт будут использовать и в других природных парках и резерватах", - подчеркнул глава кабмина.





Также в прошлом году при тушении крупных лесных пожаров не хватало беспилотников, что не позволило проводить полноценное аэровизуальное обследование лесов и степей.





Есть в Казахстане производители таких аппаратов. Отсутствие современной техники и средств тушения природных пожаров замедляет принятие оперативных мер в борьбе с огнем. Все эти вопросы требуют комплексного решения и скоординированной работы центральных и местных государственных органов", - заявил Бектенов.





Воздушных судов МЧС тоже было недостаточно, поэтому в прошлом году для тушения крупных лесных пожаров были привлечены вертолеты Министерств обороны, внутренних дел и КНБ.





В данный момент в режиме постоянной готовности находятся 19 бортов авиации Казавиаспаса, из них 9 оснащены водосливными устройствами. Для аэровизуальной разведки имеется 120 беспилотников", - говорится в информации.





Процент износа имеющейся техники также остается высоким и составляет 72% по пожарным машинам, 50% по тракторам и 55% по патрульным. В связи с чем на материально-техническое оснащение в этом году из местных бюджетов выделено 3,8 млрд тенге, а для природоохранных организаций МЧС из различных источников предусмотрено 15,4 млрд тенге.





Согласно прогнозу Казгидромета, в этом году ожидается жаркое и засушливое лето, особенно на западе, востоке и юге страны. Только в этом году зарегистрировано около 30 лесных пожаров.





Тем не менее работа по предупреждению лесных пожаров в некоторых регионах ведется на ненадлежащем уровне.





В Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях, Абай и Улытау создание минерализованных полос только начато и едва достигает трети от необходимого. Населенные пункты без таких распаханных полос никак не защищены от степного или лесного пожаров. В селах Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областей до сих пор не очищены территории от сухой растительности и мусора", - заявил Бектенов.





Премьер-министр дал ряд поручений главам ведомств и регионов по исправлению ситуации.





Напомним, в июне прошлого года из-за масштабных пожаров в Абайской области погибли 15 сотрудников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. По словам родственников погибших, лесники не имели при себе никакого специального снаряжения: ни соответствующей униформы, ни кислородных масок. Они также пожаловались , что в лесничествах никогда не работает спецтехника и нет запчастей, и сотрудникам приходится выезжать на работу на собственных автомобилях.





12 июня было объявлено Днем общенационального траура. Глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании.





На днях двум руководителям резервата вынесли приговор . Они осуждены на 7 лет лишения свободы.



