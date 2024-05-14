Казахстанца подозревают в убийстве в Лондоне: в МИД РК рассказали подробности

Фото: primeminister.kz

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Атырау. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 12 мая уровень воды в реке Урал (Жайык) на посту в городе Атырау поднялся на 1 см, до 539 см, при критическом показателе в 550 см. Пик паводка в Атырау ожидается через 4-5 дней. Об этом - 12 мая уровень воды в реке Урал (Жайык) на посту в городе Атырау поднялся на 1 см, до 539 см, при критическом показателе в 550 см. Пик паводка в Атырау ожидается через 4-5 дней. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.





В воскресенье вице-премьер Канат Бозумбаев проинспектировал противопаводковые сооружения в регионе и ознакомился с работой двух водоканалов в Атырау. В связи с ожидаемым повышением уровня воды вице-премьер поручил усилить дамбы в местах подмыва берегов, в частности укрепить их геотекстилем и бетонными блоками.





Он осмотрел опасные участки по городу, где организовано круглосуточное дежурство. Общая протяженность дамб, защищающих Атырау, составляет 252 км.





Бозумбаев также посетил канал "Соколок" протяженностью 32 км. Он предназначен для разгрузки большого течения реки Урал в сторону Атырау. "Соколок" соединяет Урал и Каспийское море в обход города и может принять на себя около 100 кубометров воды в секунду. Также вице-премьер проинспектировал работу нового канала протяженностью 24 км.





Напомним, что уровень воды в селах Индербор и Махамбет уже превысил критическую отметку.





По состоянию на 08.00 13 мая уровень воды в реке Урал в селе Индербор повысился до 1038 см (критический уровень - 845 см), в селе Махамбет - до 966 см (критический уровень - 850 см), в Атырау - 545 см (критический уровень - 550 см), селе Жанаталап - 391 см (критический уровень - 500 см), селе Еркинкала - 351 см (критический уровень - 450 см), сообщили в оперативном штабе по ЧС Атырауской области.