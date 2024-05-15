14.05.2024, 09:50 44956
Гарвардская Бизнес Школа выпустила второй учебный материал о Kaspi.kz
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Гарвардская Бизнес Школа (Harvard Business School) опубликовала второй учебный материал, посвященный Kaspi.kz, ведущей технологической компании, созданной в Казахстане.
Гарвардская Бизнес Школа известна своим методом обучения не на книгах, а на основе реальных кейсов о компаниях и реальных управленческих решениях. Классический гарвардский кейс - это рассказ на 20-25 страницах об управленческой задаче, которая стоит перед компанией. По гарвардским кейсам преподают не только в Гарварде, но и в других ведущих университетах по всему миру.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:
Это уже второй гарвардский кейс про Kaspi.kz, что само по себе является уникальным достижением для любой компании. Первый кейс про Kaspi.kz был написан в 2019 году, по которому студенты обучаются уже 4 года. Новый кейс называется "Kaspi.kz: Построение доверия через инновации". Он посвящен уникальной корпоративной культуре в Kaspi.kz и нашей одержимости качеством сервисов, что помогает завоевать доверие наших любимых клиентов. Особенно приятно и важно для нас, что теперь еще больше студентов и профессоров по всему миру узнают о Казахстане и стремительном развитии инноваций в нашей стране".
Гарвардская Бизнес Школа располагается в Бостоне (США) и является одним из самых престижных учебных заведений мира. Михаил Ломтадзе получил степень магистра бизнес администрирования Гарвардской Бизнес Школы (Harvard Business School MBA) в 2002 году.
В 2019 году Михаил Ломтадзе вошел в состав Консультативного совета Гарвардской Бизнес Школы по региону Средней Азии, Турции, Ближнего Востока и Северной Африки. Основными задачами совета является помощь бизнес школе в создании образовательных программ, изучении регионального бизнеса и формировании глобальной стратегии.
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15.05.2024, 13:56 1531
Прямые немецкие инвестиции в Казахстан достигли рекордных 770 млн долларов - Токаев
Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев обсудил перспективы дальнейшего углубления экономического сотрудничества с председателем правления Восточного комитета германской экономики Катриной Клаас-Мюльхойзер, сообщает Акорда.
Германия является стратегическим партнером Казахстана в Европейском Союзе. Отмечены положительные тенденции в развитии торгово-экономических отношений, растет интерес немецкого бизнеса к расширению своего присутствия в Казахстане", - подчеркнул президент.
По его словам, в прошлом году прямые немецкие инвестиции в Казахстан выросли на 64 процента, достигнув рекордной отметки в 770 млн долларов.
На встрече особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли. Касым-Жомарт Токаев напомнил о своем предложении по созданию Регионального центра устойчивого земледелия. По его мнению, данный центр будет способствовать более полному использованию сельскохозяйственного потенциала нашей страны, внедрению инновационных технологий и их коммерциализации.
Кроме того, президент высоко оценил вклад сборочного завода CLASS в развитие аграрного потенциала Казахстана.
15.05.2024, 12:10 3901
Хасенов назначен исполняющим обязанности главы "КазМунайГаза"
Ранее он занимал должность вице-министра энергетики Республики Казахстан
Фото: gov.kz
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Асхат Хасенов назначен исполняющим обязанности председателя правления национальной нефтегазовой компании Республики Казахстан "КазМунайГаз", сообщает пресс-служба компании.
Хасенов окончил Казахский национальный технический университет имени Каныша Сатпаева по специальности "Бурение нефтяных и газовых скважин", Университет международного бизнеса по специальности "Менеджмент".
В разные годы занимал ответственные посты в государственных органах. С января 2022 по май 2024 года занимал должность вице-министра энергетики Республики Казахстан.
Ранее пост главы "КазМунайГаза" занимал Магзум Мирзагалиев.
15.05.2024, 11:16 7511
Дефицит республиканского бюджета Казахстана составил 3,1 трлн тенге
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2023 года дефицит республиканского бюджета Казахстана сложился в сумме 3,1 трлн тенге, или 2,6% к ВВП, сообщила в ходе заседания нижней палаты депутат Татьяна Савельева.
По предварительной оценке, в 2023 году реальный рост ВВП составил 5,1%, что на 1,1 процентного пункта выше одобренного в рамках прогноза социально-экономического развития страны. Во всех базовых отраслях экономики достигнут положительный результат", - заявила Татьяна Савельева.
По ее словам, объем налоговых поступлений в республиканский бюджет составил 12,9 трлн тенге при плане 14,3, то есть меньше на 1,4 трлн тенге.
Исполнение по расходам составило 99,6% к плану на год, не исполнено 99,6 млрд тенге, в том числе по трансфертам регионам - 39,4 млрд тенге. Сумма неосвоения с учетом сложившейся экономии и нераспределенной суммы резерва правительства по республиканским бюджетным программам составила 73,3 млрд тенге", - добавила депутат.
Напомним, госдолг Казахстана составил 27 трлн тенге на начало года. В отношении ВВП он составляет 22,8%. При этом безопасный лимит госдолга равен 32% от ВВП, уточнили в Минфине.
13.05.2024, 15:18 81551
Более 5,8 млрд тенге выделило правительство на вакцинацию детей против опасных заболеваний
Средства будут направлены на иммунизацию детей, ранее пропустивших вакцинацию
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Из резерва правительства выделяется 5,83 млрд тенге на иммунизацию детей до 18 лет, ранее пропустивших вакцинацию в рамках Национального календаря прививок, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
В результате проведенного Министерством здравоохранения анализа всего в Казахстане выявлено более 800 тыс. непривитых детей. Наверстывающая иммунизация будет проводиться против таких опасных инфекционных заболеваний, как коклюш, дифтерия, вирусные гепатиты А и В, корь, краснуха, столбняк, полиомиелит, паротит и гемофильная инфекция.
Средства будут направлены акиматам областей, городов республиканского значения и столицы в виде целевых текущих трансфертов на приобретение 747 720 доз вакцин и 542 592 единиц шприцев. При этом в Восточно-Казахстанской области проведение наверстывающей вакцинации детей планируется за счет имеющихся объемов препаратов.
По данным Минздрава, в Казахстане стабилизируется эпидемиологическая ситуация по кори. За последние 2 месяца уровень заболеваемости снизился на 32%. В рамках дополнительной массовой иммунизации привито порядка 1,3 млн человек, охват составил 91% от подлежащего вакцинации населения.
Вместе с тем наблюдается рост заболеваемости другими вакциноуправляемыми инфекциями. Так, в 2023 году была отмечена негативная динамика по коклюшу, при этом 91% заболевших - непривитые дети. Рост также произошел по краснухе, эпидемическому паротиту и вирусному гепатиту А.
Для недопущения роста заболеваемости опасными инфекциями среди населения премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству здравоохранения и акиматам взять на особый контроль вопрос своевременного проведения иммунизации и эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе.
13.05.2024, 14:07 83471
Расходы казахстанцев на образовательные услуги выросли почти на 30% за год
В структуре семейных расходов плата за высшее образование по своему удельному весу меньше детсадовских и школьных расходов
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - За последний год казахстанцы увеличили свои расходы на образование сразу на 29,1%.
Годовые расходы одной казахстанской семьи на платные образовательные услуги и все, что с ними связано, в 2023 году составили 78,6 тыс. тенге. Это усредненная цифра, показатель отличается в городах и аулах на треть: 88,8 тыс. и 56,8 тыс. тенге соответственно, информирует ranking.kz со ссылкой на результаты выборочных обследований, проведенных Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК.
Согласно данным аналитиков, в структуре расходов в 2023 году большая доля приходится на затраты на детские сады (31,1%). Притом это касается платы не за питание ребенка в дошкольном учреждении, а именно за пребывание.
Эти данные в полной мере отражают проблему казахстанских родителей с устройством подросших малышей в детсады. Обобщенная информация Министерства просвещения РК за апрель 2024 года свидетельствуют о том, что охват детей в возрасте 2-6 лет дошкольным воспитанием составляет 91%. За счет неплохой обеспеченности местами в регионах эта средняя по стране цифра сглаживает тот острый дефицит, который наблюдается в мегаполисах. Например, в столице в прошлом году в очереди стояли 45 тыс. маленьких казахстанцев. Список этот сокращается очень медленно, даже несмотря на программу государственного финансирования частных детсадов", - отмечают эксперты.
По их словам, именно родители детей, посещающих частные детсады, составляют основу тех казахстанских семей, которые несут серьезные расходы на дошкольное воспитание. Благодаря субсидированию плата для родителей уменьшается на 20 тыс. тенге, однако они вынуждены оплачивать оставшуюся коммерческую часть.
Например, для Алматы эта сумма в зависимости от сада может составлять от 60 тыс. до 110 тыс. тенге. Впрочем, указанные суммы - не предел для дефицитных на детские сады мегаполисов. По открытым данным с сайтов частных дошкольных учреждений мы нашли сады и за 200 тыс., и за 300 тыс. тенге в месяц (3,6 млн тенге в год). За такую сумму (плюс регистрационный взнос в 200 тыс. тенге) с ребенком будут общаться на английском, проводить дополнительные занятия и развивать его исключительные таланты", - поделились обозреватели.
Отмечается, что немногим меньшую долю в структуре расходов на образование (22,9%) в прошлом году также занимали основные "школьные" статьи затрат. Недостаток педагогического внимания, неуспеваемость ребенка, неудовлетворенность качеством обучения в общеобразовательных школах приводят некоторых родителей к решениям о найме репетиторов или переводе ребенка в частную школу. Пребывание школьника в частной образовательной организации в группе продленного дня обходится жителям Алматы и Астаны в 65-100 тыс. тенге за месяц. Посещение частной школы выйдет дороже - от 200 тыс. тенге в месяц, или от 2,5 млн тенге в год. Верхний предел может быть достижим только для семей с достатком значительно выше среднего - тех, кто может отдавать за учебу ребенка в частной школе 11,5 млн тенге ежегодно.
В структуре семейных расходов плата за высшее образование по своему удельному весу меньше детсадовских и школьных расходов. Доля "студенческих" трат составляет всего 16,2%. В сравнении с расходами на некоторые частные детсады и школы среднего или элитного уровня платное обучение студента для родителей выходит дешевле. В национальных университетах годовая плата за обучение в текущем учебном году - от 1 млн тенге", - обратили внимание аналитики.
По мнению экспертов, тот факт, что казахстанцы начали более активно пользоваться платными образовательными услугами, которые государство обязуется предоставлять бесплатно, говорит и об их недостаточных доступности и качестве. Это подтверждают опросы, проведенные по заказу Счетного комитета по контролю за исполнением бюджета. В прошлом году уровень удовлетворенности граждан качеством дошкольного и среднего образования в РК составил 65,4%. За год этот индикатор изменился менее чем на 1 процентный пункт.
По данным БНС, отчеты за 2023 год говорят, что основная оценка качества, доступности дошкольного и среднего образования в Казахстане составляет 7,8-7,9 по десятибалльной шкале. При этом средний класс и малообеспеченные казахстанцы, не имеющие больших возможностей для платного образования, считают ситуацию более неудовлетворительной. Они оценивают доступность и качество на 5,9-7 баллов.
11.05.2024, 14:55 136411
В Казахстане выросли цены на овощи: Жумангарин поручил реализовать все остатки прошлогоднего урожая
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании в правительстве заместитель премьер-министра Серик Жумангарин поручил в короткие сроки реализовать из стабфондов все остатки прошлогоднего урожая овощей для стабилизации цен, сообщила пресс-служба правительства.
Было отмечено, что в период межсезонья и поступления на прилавки раннего урожая овощей статистика фиксирует некоторое повышение цен на лук, картофель, морковь.
По данным МСХ, в стабфондах регионов остаются 76,4 тыс. тонн овощей прошлогоднего урожая: 45,5 тыс. тонн картофеля, 11,2 тыс. тонн моркови, 10,4 тыс. тонн лука, 9,1 тыс. тонн капусты. Для стабилизации цен на овощи до массового поступления раннего урожая из Узбекистана и Таджикистана и южных регионов Казахстана Серик Жумангарин поручил в короткие сроки реализовать все остатки прошлогоднего урожая.
По словам первого вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой, при поддержке центра развития торговой политики Qaztrade 12 регионов заключили договоры на поставки импортных овощей с госпредприятиями Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, акиматы уже законтрактовали с производителями Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей поставку 29,6 тыс. тонн ранних овощей.
С начала года рост среднего индекса цен на социальные продукты питания составил 0,3%, что на 3,4 процентных пункта ниже по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По девяти продуктам отмечается снижение цен в диапазоне 0,1-2,8%: это мука, гречневая крупа, подсолнечное масло, сливочное масло, кефир, творог, капуста, сахар и яйца.
Также отдельное внимание на совещании уделили состоянию овощехранилищ и складов с продуктами питания в пострадавших от паводков регионах. По данным акиматов, в настоящее время ни один склад и их содержимое не пострадали от большой воды.
10.05.2024, 13:43 158031
Дефицит электроэнергии Казахстан возмещает за счет России - Саткалиев
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан вынужден покупать электроэнергию из России в связи с ее дефицитом, особенно в пиковые вечерние часы, сообщил на брифинге в кулуарах правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
В вечернее время, когда максимум нагрузки, около 2-3 часов не хватает собственных мощностей", - цитирует главу ведомства Sputnik.
Купленная у России электроэнергия делится на два сегмента: та, которую покупают по плану, и та, которую покупают экстренно, вне плана. Цена во втором случае существенно выше. Мы вынуждены покупать электрическую энергию из Российской Федерации. С начала года куплено 280 млн кВт/ч. В ночное время оно стоит дешево, в пиковые часы, соответственно, дороже, поэтому мы вынуждены покупать более дорогую электроэнергию", - объяснил министр.
Также существуют отклонения по потреблению электроэнергии на границе Казахстана и России.
Эти отклонения также идут по премиальной цене. Это возникает из-за того, что субъекты Казахстана неправильно планируют графики нагрузок. Их перекрывает KEGOC", - рассказал Саткалиев.
Чтобы исправить ситуацию, тем, кто неправильно планирует, будут вводиться дополнительные тарифы, которые позволят увеличить дисциплину потребления на внутреннем рынке, уточнил министр.
Он также напомнил, что правительство разработало комплекс мер по развитию энергетики, который предполагает массовый ввод электрических мощностей.
Ранее на заседании Саткалиев рассказал, как восстанавливают электроснабжение в пострадавших от паводков регионах:
- в Костанайской области количество отключенных абонентов сокращено с 5 тысяч до 700;
- в Актюбинской области - с 5,5 тысяч до 13 абонентов;
- в Западно-Казахстанской и Акмолинской областях количество абонентов под ограничениями сокращено в 4 раза;
- в Атырауской области - в 3 раза;
- в Северо-Казахстанской области проводятся аварийно-восстановительные работы.
Электроснабжение оставшихся 5 тыс. абонентов будет восстановлено по заявкам после снижения уровня воды", - уточнил Саткалиев.
Также, по его словам, в ближайший период предстоит восстановить более 3 тыс. опор линий электропередачи. Все необходимые материалы для ликвидации последствий имеются.
Ранее в правительстве пообещали ликвидировать искусственно созданных посредников на рынке энергоснабжения, необоснованно завышающих конечную стоимость электроэнергии для потребителей.
10.05.2024, 11:54 159961
Критически высокий износ теплосетей выявили в 12 городах Казахстана
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане выявили критически высокий износ тепловых сетей в 12 городах страны, сообщил в ходе заседания правительства министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев.
Министерством определены 12 городов с критически высоким износом тепловых сетей, отнесенные к красной зоне. По итогам 2023 года средний износ тепловых сетей в данных городах составляет 73%", - заявил министр.
В частности:
- в Экибастузе - 91%;
- в Павлодаре - 83%;
- в Степногорске - 82%;
- в Атбасаре - 76,5%;
- в Петропавловске - 74%;
- в Актау - 71%;
- в Аркалыке - 68%;
- в Рудном - 68%;
- в Семее - 68%;
- в Темиртау - 67%;
- в Кентау - 65%;
- в Риддере - 59,5%.
В целях бесперебойного прохождения предстоящего отопительного сезона в 12 критических городах на ремонт 47,2 км выделено 33 млрд тенге. Вместе с тем имеется дополнительная потребность порядка 46 млрд тенге на модернизацию 90 км тепловых сетей", - заявил глава ведомства.
Напомним, в Казахстане значительно изношены теплосети и сети водоснабжения. В 2022 году отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года.
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Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?