Уровень воды в реке Урал превысил опасные отметки: премьер-министр дал ряд поручений

Фото: скриншот из видео оперштаба

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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На этой неделе ожидается пик паводка в Атырауской области. Сейчас уровень воды в реке Жайык (Урал) превысил опасные отметки на гидропостах в поселках Индербор и Махамбет. Об этом сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов.





В данный момент в области проводятся работы по обвалованию территории, укладке мешкотары, возведению земляных валов и откачке воды. Олжас Бектенов поручил задействованным службам продолжить проведение противопаводковых работ. Особенно в населенных пунктах Индербор и Махамбет, где уровень воды в реке Жайык уже превысил опасные отметки.





Эвакопункты там должны быть готовы к приему людей в любое время суток. Силам и средствам надо быть в готовности. Министерству по водным ресурсам и акимату Атырауской области обеспечить постоянный мониторинг за уровнем воды в реке Жайык", - поручил глава правительства.





Как доложил вице-премьер Канат Бозумбаев, в настоящее время паводковая ситуация в стране в целом стабилизируется. В восьми регионах продолжает действовать режим ЧС местного масштаба. Два населенных пункта в Актюбинской области все еще находятся без транспортного сообщения.





Премьер отметил, что необходимо четко контролировать наличие продуктов и медикаментов в оставшихся без транспортного сообщения населенных пунктах. В обесточенных селах - ускорить ремонтные работы.





Кроме того, с учетом стабилизации паводковой ситуации в регионах акиматам следует активизировать оценочные и проектировочные работы. Все мероприятия по возмещению ущерба, в том числе по восстановлению домов и инфраструктуры, должны быть реализованы в установленные сроки. Мы должны максимально быстро вернуть пострадавших людей к нормальной жизни", - резюмировал премьер-министр.





С начала паводков из зон подтоплений было эвакуировано более 119 тыс. человек, из них 44 тыс. - дети. На сегодняшний день в свои дома вернулись 55,6 тыс. человек. В эвакопунктах остаются порядка 5 тыс. граждан.





В результате паводковой ситуации в стране было подтоплено 12 908 жилых домов, из них под водой еще остаются 264 дома в трех регионах. Также был затоплен 25 921 дачный участок с 18 025 домами.





На сегодняшний день единовременную выплату в размере 100 МРП получили 20 600 семей. Общая сумма выплаченных средств составила 7,5 млрд тенге. 680 семей получили компенсацию за понесенный материальный ущерб на 362 млн тенге.





568 семьям выплатили компенсацию на ремонт и восстановление жилья на 710 млн тенге. В регионах продолжаются работы по оценке и возмещению ущерба. Ситуация находится на постоянном контроле правительства.