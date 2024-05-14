В Казахстане мясо и мясопродукты подорожали на 6% за год

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Казахстан готов наращивать финансирование науки, чтобы преодолеть технологическую отсталость от других стран. По данным министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека, бюджет науки за 2023-2025 годы вырос в 3,3 раза в сравнении с предыдущим трехлетием. На период 2024-2026 годов на научные проекты и разработки в Казахстане намерены потратить 730 млрд тенге. Подробной расшифровки этой суммы нет, сообщает finprom.kz





Детальную информацию Министерство науки и высшего образования РК представило пока только по государственному финансированию прикладной науки. Известно, что в целом за три года на эту часть научной работы из бюджета выделят 489,2 млрд тенге. В текущем году объем затрат составит 145,3 млрд тенге. Из них почти половина, или 65 млрд тенге, пойдет на программно-целевое финансирование, 56,2 млрд тенге (38,7%) - на научные гранты, наименьшая доля, 24,1 млрд тенге (16,6%) - на грантовое финансирование коммерциализации.





Фото: finprom.kz





Также в планах на следующие три года пока фигурируют только государственные деньги. Доля частного софинансирования проектов коммерциализации в стране пока невелика. В 2022-м этот показатель составлял 25%, а в прошлом году по плану должен был достичь 30%. Итоговый результат достижения индикатора пока неизвестен, так как итоги 2023-го не оглашены.





Не исключено, что уже в текущем году в Казахстане будет совершен резкий скачок роста финансирования именно со стороны частных структур. Согласно данным Министерства энергетики РК, в 2024 году завершится подготовительный период и вступят в силу требования по перечислению от недропользователей на НИОКР 1% от своих затрат на добычу. Это должно позволить ежегодно увеличивать финансирование науки на 25% и довести долю коммерциализации научных проектов до 40%.





Кроме того, согласно планам Комитета науки МНВО РК, уже в ближайшие три года доля частного софинансирования проектов коммерциализации должна достигнуть 58%.





Фото: finprom.kz





Подчеркивается, что если все эти прогнозы и планы сбудутся, то к 2027 году Казахстан наконец сможет преодолеть отсталость в показателях наукоемкости экономики и довести затраты на НИОКР хотя бы до 1% от ВВП. В 2022 году этот индикатор составлял 0,13%, а в середине 2023-го - 0,25%. Эти данные озвучил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. Даже с учетом такой динамики показатель затрат на науку остается крайне небольшим. Если ориентироваться на международный рейтинг за 2021 год, который был опубликован на сайте глобальной базы данных Ourworldindata, Казахстан не дотягивает даже до планки стран с уровнем доходов ниже среднего. У них доля трат на НИОКР еще три года назад колебалась в пределах 0,5%. Страны со средними доходами могли позволить себе отчислять на науку 1,9%, богатые государства - 3%.





В списке стран по доле затрат на НИОКР в 2021 году Казахстан находился на 97-м месте из 110. Нас обгоняли Эфиопия, Монголия, Армения, Чад и многие другие государства. До северного соседа, России, с которой у РК схожая модель экономики, нам тоже еще далеко. В РФ на науку тратят 1,1% от ВВП. Что уж говорить о государствах-лидерах - Израиле (5,4%), Южной Корее (4,8%) и Швеции (3,5%).





Фото: finprom.kz





Отмечается, что самые большие проблемы казахстанской науки - ее теоретизированность и большой отрыв от промышленности и бизнеса. Об этом говорит президент страны и подтверждает статистика научных исследований. На фундаментальные и прикладные научные проекты в РК приходится 82% всех выделяемых на НИОКР денег, а на опытно-конструкторские, направленные на создание новых материалов, продуктов, процессов - всего 18%. Это значит, что большая часть открытий и разработок остается на бумаге и не "работает" на экономику. В профильном министерстве подтверждают эту проблему.





При таком раскладе исследований, когда отсутствует возможность практического использования научных достижений, очень сложно убедить предпринимателей в необходимости и полезности инвестиций в науку. В связи с этим, несмотря на увеличение затрат на НИОКР, наукоемкость ВВП не меняется на протяжении последних лет", - говорится в национальном докладе по науке, опубликованном МНВО РК в конце декабря.





Вот такие результаты коммерциализации научных проектов в рамках государственных грантов за несколько лет (2016-2018, 2022-2023) озвучило в правительстве АО "Фонд науки". Из 1,7 тысяч поданных заявок на конкурсы грантов было одобрено только 19,6%, или 341 проект. Из них 290 находятся в стадии реализации, и лишь 149 проектов вышли на этап продаж. 16 компаний сумели наладить экспорт за рубеж. В целом за указанные периоды продажи принесли 32,4 млрд тенге.





Фото: finprom.kz





В таком контексте интересно сравнить запросы бизнеса на решение проблем и предложения ученых рынку. В этом может помочь витрина научных разработок АО "Фонд науки". Например, среди готовых проектов, ищущих софинансирование, в настоящее время значатся несколько научных трудов для нефте- и угледобывающих компаний, производителей строительных материалов, геологических изысканий, коммуникационных технологий. Технологические же запросы бизнеса на научные проекты имеют несколько иную направленность. Строительная компания просит ученых разработать такие инновационные технологии, которые бы позволили сократить сроки и удешевить строительство школ. Ассоциация фермеров мечтает с помощью ученых решить проблему кормов для животноводства в засушливых регионах. А мясоперерабатывающий комбинат готов заплатить за научное решение проблемы организации производства мяса и его экспорта в Китай и ОАЭ.





Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today