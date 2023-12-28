Опрос КТ: До 70% семейного бюджета казахстанцы тратят на продукты и оплату комуслуг

При это 24% участников опроса ответили, что тратят на продукты и оплату комуслуг более 80% семейного бюджета

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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов ответили, что тратят на продукты питания и оплату коммунальных услуг от 50% до 70% семейного бюджета, передает корреспондент агентства.





На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сколько процентов вашего бюджета вы тратите на продукты питания и оплату коммунальных услуг?"





24% участников опроса ответили: "Более 80%"; 55% выбрали ответ: "От 50% до 70%"; 13% - "От 30% до 50%"; 4% - "Менее 30%"; 1% участников опроса выбрали ответ: "Мы не тратимся на еду и коммуналку"; 3% - "Мне все равно".





Напомним, в Казахстане годовая инфляция по итогам ноября составила 10,3%. При этом наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки, жилищные услуги, одежда и обувь.





Цены на продовольственные товары за год выросли на 9,2%, непродовольственные товары - на 9,9%, платные услуги - на 12%".





Услуги ЖКХ за год подорожали на 13,2%, а их вклад в инфляцию составил 1,9 процентного пункта.





В ноябре 2023 года по сравнению с ноябрем прошлого года центральное отопление стало дороже на 25,6% и внесло вклад в годовую инфляцию в 0,3 п.п., электроэнергия - в 0,4 п.п., услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений - в 0,2 процентного пункта.