Какие улицы перекроют в Нур-Султане во время проведения Astana Marathon-2021

Фото: акимат Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - В столице на время проведения Astana Marathon-2021 перекроют несколько улиц, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

26 сентября в столице состоится Astana Marathon-2021. В этой связи улицы, по которым будет пролегать маршрут забега, полностью либо частично перекроют, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

В связи с проведением марафона Astana Marathon-2021 в воскресенье, 26 сентября, с 07.00 до 14.00 движение транспортных средств по маршруту забега будет ограничено полностью.

На это время улицы, по которым пролегает маршрут забега, полностью либо частично перекроют. Забег проводится по двум дистанциям: на 10 километров и 42,2 километра.

Забег на 10 километров пролегает по маршруту: Рыскулова - Кабанбай батыра - Орынбор - Мангилик ел - Рыскулова.

Забег на 42,2 километра пролегает по маршруту: Рыскулова - Кабанбай батыра - Орынбор - Мангилик ел - Калдаякова - Панфилова - Тауелсиздик - Нажимеденова - Нурмагамбетов - Байтурсынова - Кошкарбаева - Жумабаева - Момышулы - Абылай хана - Хаджимукана - Жумабаева - Кошкарбаева - Кунаева - Казак радиосы - Достык - Мангилик ел - Рыскулова.

Кроме того, в рамках проведения марафона с 07.00 до 14.00 будет произведено временное изменение схем движения 57 маршрутов: №№ 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 40, 41, 44, 46, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 70, 71, 72, 73, 80, 302, 303, 304, 308, 309, 313, 314, 315, 316, 318, 320, 321.

А также будет приостановлено движение 7 маршрутов: №№ 15, 15А, 18, 32, 47, 50, 323.

Работа общественного транспорта по вышеуказанным маршрутам будет восстановлена после открытия улиц.

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