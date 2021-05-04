Какие выплаты получат ветераны Акмолинской области ко Дню Победы

КОКШЕТАУ. 3 МАЯ - По миллиону тенге к 9 мая получат ветераны Великой Отечественной войны в Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодня в девяти регионах области проживают 20 ветеранов, сообщает управление внутренней политики.

По информации управления координации занятости и социальных программ, единовременные денежные выплаты также получат приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны ветераны боевых действий на территории других государств, ветераны труда и другие лица, на которых распространяется действие закона РК "О ветеранах". Под эти категории подпадают 5600 человек.

Выплаты уже произведены, средства направлены на счета", - добавили в областном ведомстве. К слову, в бюджете на эти цели предусмотрели более 146 миллионов тенге.

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