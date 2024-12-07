Какой будет погода в Казахстане в декабре, рассказали синоптики

Рассказать друзьям

Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В декабре на большей территории Казахстана ожидаются снег, метель и порывистый ветер. На юге прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, в горных и предгорных районах возможны снегопады. На западе и юге страны часто будут наблюдаться гололедные явления и туманы, сообщили в Казгидромете.





В целом в декабре по всей стране температурный фон предполагается около климатической нормы, а количество осадков на большей части страны - больше нормы", - проинформировали синоптики.





В первой декаде на севере, в центре и на востоке РК прогнозируется колебание температуры воздуха в ночные часы от -10, -18°С до -3, -10°С, днем от 0, -8°С до -3, +5°С. На юге, юго-востоке республики прогнозируется колебание температуры ночью от -5, +5°С, до -1, -8°С, в горных районах юго-востока страны -10, -15°С, днем от -5, +5°С до +5, +12°С.





На западе страны основной фон температуры воздуха ночью прогнозируется в пределах -1, -8°С, на побережье Каспийского моря +3°С, днем +1, +8°С. В конце декады днем прогнозируется понижение температуры воздуха до -5, +3°С.





По данным синоптиков, не исключены дни, когда северо-западные и северные антициклоны обусловят значительное понижение температуры воздуха.





В течение второй и третьей декад декабря часто будут наблюдаться "температурные качели" на севере страны ночью от -18, -23°С до -7, -12°С, днем от -4, +1°С до -8, -13°С. В отдельные дни второй половины декабря прогнозируется низкий фон температуры воздуха ночью до -25, -35°С, днем до -10, -20°С.





На юго-западе, юге, юго-востоке республики ожидается колебание температуры воздуха в ночные часы от -7, -18°С до 0, -5°С, днем от 0, -5°С до +3, +12°С. В третьей декаде декабря в отдельные дни морозы могут усиливаться ночью до -15, -22°С, днем до -5, -13°С.