Какую оплату будут получать ухаживающие за инвалидами I группы родственники

Осуществляющие уход за лицами с инвалидностью первой группы могут оформиться в качестве индивидуальных помощников

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Астана. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках Социального кодекса членам семьи, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью первой группы, имеющим затруднение в передвижении, предоставляется возможность оформления в качестве индивидуальных помощников.





В Министерстве труда и социальной защиты населения РК в ответе на официальный запрос ИА "Kazakhstan Today" рассказали о правилах предоставления услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы.





По данным ведомства, согласно действующему законодательству, лицу с инвалидностью предоставлено право выбора на получение услуги индивидуального помощника или пособия по уходу за лицом с инвалидностью первой группы старше 18 лет.





В рамках реализации Социального кодекса РК с 1 июля текущего года пособие лицу, осуществляющему уход за лицом с инвалидностью первой группы, было повышено на 14,5%. В настоящее время пособие составляет 1,61 прожиточного минимума, или 65 313 тенге.





Кроме того, кодексом предусмотрено, что неработающие члены семьи, ухаживающие за лицом с инвалидностью, могут стать индивидуальными помощниками и тогда они будут получать зарплату от государства. Также за них будут выплачиваться социальные отчисления и пенсионные взносы.





Как уточнили в Министерстве труда и социальной защиты, индивидуальный помощник - лицо, оказывающее услуги по сопровождению лица с инвалидностью первой группы, имеющего затруднение в передвижении, и оказанию помощи при посещении объектов.





Индивидуальный помощник осуществляет деятельность на основе договора, заключенного в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан через портал. В договоре оговариваются условия предоставления услуг, не подлежащих возмещению стоимости при реализации их лицам с инвалидностью через портал социальных услуг", - проинформировали в Минтруда.





По данным ведомства, оплата услуг индивидуального помощника производится горуправлениями, отделами занятости за фактическое время оказания услуг, но не более восьми часов в день.





Расчет оплаты услуг индивидуального помощника в час производится исходя из расчета 12% размера МРП, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год", - сообщили в министерстве.





Напомним, в 2023 году МРП составляет 3450 тенге. Соответственно, стоимость одного часа услуги индивидуального помощника составляет 414 тенге. Таким образом, при 8-часовой ежедневной занятости в рабочие дни индивидуальный помощник за месяц получит около 70 тысяч тенге.





Как отметили в Минтруда, оплата услуг индивидуального помощника производится местными исполнительными органами в пределах гарантированной суммы ежемесячно на основании представленного поставщиком не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, акта выполненных работ (оказанных услуг) с приложением листа сопровождения индивидуальным помощником.





При этом за счет средств местных исполнительных органов сверх гарантированной суммы начисляются обязательные пенсионные взносы, социальные отчисления и обязательные социальные медицинские взносы ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным", - добавили в ведомстве.





Услуги индивидуального помощника для лица с инвалидностью первой группы не предоставляются при назначении и выплате государственного пособия лицу, осуществляющему уход за ним.





Индивидуальным помощником не может быть лицо:





состоящее на учете в специализированных организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья; имеющее противопоказания на оказание услуги по состоянию здоровья на основании медицинского заключения; не достигшее восемнадцатилетнего возраста; не прошедшее профессиональное обучение в рамках активных мер занятости; достигшее пенсионного возраста, установленного пунктом 1 статьи 207 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда индивидуальным помощником для лица с инвалидностью первой группы является его близкий родственник; имеющее не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость; признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным.





Напомним , что размеры государственных социальных пособий по инвалидности с 1 июля были проиндексированы на 14,5%. С 1 июля 2023 года размеры пособия по инвалидности от общего заболевания составляют для I группы 89 248 тенге, II группы - 71 398 тенге, III группы - 48 681 тенге.





По состоянию на 1 июля 2023 года порядка 536,2 тысячи человек получают госпособия по инвалидности.