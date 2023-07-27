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Какую оплату будут получать ухаживающие за инвалидами I группы родственники Эксклюзив КТ
Фото: pixabay.com
Астана. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках Социального кодекса членам семьи, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью первой группы, имеющим затруднение в передвижении, предоставляется возможность оформления в качестве индивидуальных помощников.
В Министерстве труда и социальной защиты населения РК в ответе на официальный запрос ИА "Kazakhstan Today" рассказали о правилах предоставления услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы.
По данным ведомства, согласно действующему законодательству, лицу с инвалидностью предоставлено право выбора на получение услуги индивидуального помощника или пособия по уходу за лицом с инвалидностью первой группы старше 18 лет.
В рамках реализации Социального кодекса РК с 1 июля текущего года пособие лицу, осуществляющему уход за лицом с инвалидностью первой группы, было повышено на 14,5%. В настоящее время пособие составляет 1,61 прожиточного минимума, или 65 313 тенге.
Кроме того, кодексом предусмотрено, что неработающие члены семьи, ухаживающие за лицом с инвалидностью, могут стать индивидуальными помощниками и тогда они будут получать зарплату от государства. Также за них будут выплачиваться социальные отчисления и пенсионные взносы.
Как уточнили в Министерстве труда и социальной защиты, индивидуальный помощник - лицо, оказывающее услуги по сопровождению лица с инвалидностью первой группы, имеющего затруднение в передвижении, и оказанию помощи при посещении объектов.
Индивидуальный помощник осуществляет деятельность на основе договора, заключенного в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан через портал. В договоре оговариваются условия предоставления услуг, не подлежащих возмещению стоимости при реализации их лицам с инвалидностью через портал социальных услуг", - проинформировали в Минтруда.
По данным ведомства, оплата услуг индивидуального помощника производится горуправлениями, отделами занятости за фактическое время оказания услуг, но не более восьми часов в день.
Расчет оплаты услуг индивидуального помощника в час производится исходя из расчета 12% размера МРП, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год", - сообщили в министерстве.
Напомним, в 2023 году МРП составляет 3450 тенге. Соответственно, стоимость одного часа услуги индивидуального помощника составляет 414 тенге. Таким образом, при 8-часовой ежедневной занятости в рабочие дни индивидуальный помощник за месяц получит около 70 тысяч тенге.
Как отметили в Минтруда, оплата услуг индивидуального помощника производится местными исполнительными органами в пределах гарантированной суммы ежемесячно на основании представленного поставщиком не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, акта выполненных работ (оказанных услуг) с приложением листа сопровождения индивидуальным помощником.
При этом за счет средств местных исполнительных органов сверх гарантированной суммы начисляются обязательные пенсионные взносы, социальные отчисления и обязательные социальные медицинские взносы ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным", - добавили в ведомстве.
Услуги индивидуального помощника для лица с инвалидностью первой группы не предоставляются при назначении и выплате государственного пособия лицу, осуществляющему уход за ним.
Индивидуальным помощником не может быть лицо:
- состоящее на учете в специализированных организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья;
- имеющее противопоказания на оказание услуги по состоянию здоровья на основании медицинского заключения;
- не достигшее восемнадцатилетнего возраста;
- не прошедшее профессиональное обучение в рамках активных мер занятости;
- достигшее пенсионного возраста, установленного пунктом 1 статьи 207 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда индивидуальным помощником для лица с инвалидностью первой группы является его близкий родственник;
- имеющее не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
- признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным.
Напомним, что размеры государственных социальных пособий по инвалидности с 1 июля были проиндексированы на 14,5%. С 1 июля 2023 года размеры пособия по инвалидности от общего заболевания составляют для I группы 89 248 тенге, II группы - 71 398 тенге, III группы - 48 681 тенге.
По состоянию на 1 июля 2023 года порядка 536,2 тысячи человек получают госпособия по инвалидности.