Нур-Султан. 30 ноября. Kazakhstan Today - Казахстанка Каракат Башанова заняла второе место на Junior Eurovision, передает Kazakhstan Today.

Двенадцатилетняя певица из Казахстана исполнила песню "Forever" , которую посвятила умершему отцу. Каракат Башанова выступала второй. Она предстала в образе ангела в окружении мириад звезд.





По результатам голосования Каракат Башанова набрала 152 балла. Первое место заняла юная певица из Франции Валентина, третье - Солеа из Испании.

Из-за пандемии участники выступали каждый в своей стране.

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