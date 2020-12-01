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Каракат Башанова заняла второе место на Junior Eurovision

30.11.2020 17929
Каракат Башанова заняла второе место на Junior Eurovision
Нур-Султан. 30 ноября. Kazakhstan Today - Казахстанка Каракат Башанова заняла второе место на Junior Eurovision, передает Kazakhstan Today.
 
Двенадцатилетняя певица из Казахстана исполнила песню "Forever", которую посвятила умершему отцу. Каракат Башанова выступала второй. Она предстала в образе ангела в окружении мириад звезд.

 
По результатам голосования Каракат Башанова набрала 152 балла. Первое место заняла юная певица из Франции Валентина, третье - Солеа из Испании.
 
Из-за пандемии участники выступали каждый в своей стране.
 
 

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