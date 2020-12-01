Каракат Башанова заняла второе место на Junior Eurovision

Двенадцатилетняя певица из Казахстана исполнила песню "Forever", которую посвятила умершему отцу. Каракат Башанова выступала второй. Она предстала в образе ангела в окружении мириад звезд.
По результатам голосования Каракат Башанова набрала 152 балла. Первое место заняла юная певица из Франции Валентина, третье - Солеа из Испании.
Из-за пандемии участники выступали каждый в своей стране.
Напомним, в прошлом году Ержан Максим занял второе место на Junior Eurovision.
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