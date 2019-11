Ержан Максим занял второе место на Junior Eurovision

Гливиц. 25 ноября. Kazakhstan Today - Ержан Максим занял второе место на международном песенном конкурсе Junior Eurovision 2019, передает Kazakhstan Today.

Финал конкурса прошел в воскресенье в польском городе Гливице. По итогам голосования телезрителей и жюри Ержан набрал 227 баллов. Он исполнил песню "Арманнан калма". Победу одержала исполнительница из Польши Вики Габор - 278 баллов, третье место у представительницы из Испании Мелани Гарсия - 212 баллов, сообщает " Хабар 24 ".





Ержан Максим лидировал с большим отрывом после голосования жюри - 148 баллов. После оглашения зрительского голосования, Казахстан опустился на вторую сточку.

В этом году в финале участвовали 19 исполнителей. Победителя определили по итогам голосования телезрителей и жюри всех участвующих стран.





Наша страна принимает участие в песенном конкурсе во второй раз. О том, что Ержан Максим выступит на Junior Eurovision 2019 , стало известно в июле.





Ержан Максим прославился после участия в шоу "Голос. Дети" на "Первом канале". Сначала победительницей назвали Микеллу Абрамову, а казахстанец оказался на второй строчке. Но позже выяснилось, что на итоги сезона повлияла накрутка голосов. В специальном выпуске Ержана Максима, как и всех финалистов "Голос. Дети", объявили победителем

Впервые Казахстан принял участие в Junior Eurovision в 2018 году в Минске (Беларусь). Страну тогда представляла 12-летняя певица Данэлия Тулешова, исполнившая песню "Озіне сен" (Верь в себя). Она заняла шестое место. Победу одержала Роксана Венгель из Польши с песней "Anyone I want to be".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства