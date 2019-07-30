Ержан Максим представит Казахстан на детском Евровидении-2019

24 ноября 2019 года Казахстан во второй раз примет участие в детском Евровидении, которое состоится в городе Гливице (Польша). Это стало возможным благодаря членству агентства "Хабар" в Европейском вещательном союзе. Наша страна будет представлена подающим большие надежды юным вокалистом Ержаном Максимом, чье исполнительское мастерство уже сегодня нашло отклик у миллионов слушателей как в Казахстане, так и за его пределами", - сообщил министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев.
Напомним, Ержан Максим на концерте, открывавшем финал конкурса "Детская новая волна" в Крыму, спел дуэтом с Микеллой Абрамовой премьерную песню "Это любовь". Ержан и Микелла являются финалистами шоу "Голос. Дети" на Первом канале. По итогам зрительского СМС-голосования победителем шоу стала Микелла Абрамова, несмотря на то, что казахстанец Ержан Максим считался фаворитом в конкурсе. За объявлением победителя последовала волна возмущения зрителей, а также многих звезд шоу-бизнеса, которые поддержали Ержана. Первый канал инициировал проверку голосования. В результате была зафиксировала массовая автоматизированная отправка СМС за дочь Алсу. В этой связи Первый канал принял решение аннулировать результаты финала и провести спецвыпуск шоу. На этом концерте победителями были объявлены все участники "Голос. Дети". Ержан Максим после конкурса обрел известность в Казахстане, где уже получает приглашения на выступления. В частности, он выступил на торжественном концерте в Нур-Султане, прошедшем после заседания XXVII Сессии Ассамблеи народа Казахстана с участием Елбасы Нурсултана Назарбаева и президента РК Касым-Жомарта Токаева.
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