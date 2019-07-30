Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - Ержан Максим представит Казахстан на детском Евровидении-2019, которое пройдет в ноябре в Польше, передает Kazakhstan Today.

24 ноября 2019 года Казахстан во второй раз примет участие в детском Евровидении, которое состоится в городе Гливице (Польша). Это стало возможным благодаря членству агентства "Хабар" в Европейском вещательном союзе. Наша страна будет представлена подающим большие надежды юным вокалистом Ержаном Максимом, чье исполнительское мастерство уже сегодня нашло отклик у миллионов слушателей как в Казахстане, так и за его пределами", - сообщил министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев.

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