В Нур-Султане проходит заседание XXVII Сессии Ассамблеи народа Казахстана

Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - В столичном Дворце мира и согласия началось заседание XXVII Сессии Ассамблеи народа Казахстана с участием Елбасы Нурсултана Назарбаева и президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает Kazakhstan Today.

Повестка дня обозначена названием "Формула мира и согласия: единство и модернизация". На сессию АНК съехались 1300 делегатов со всех регионов Казахстана. Также в числе участников гости из России, Турции, Кыргызстана, Германии. В общей сложности в работе Сессии примут участие 1500 человек. В их числе члены и ветераны Ассамблеи из всех регионов, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты парламента, руководители центральных исполнительных органов, политических партий, религиозных объединений, НПО, ректоры вузов, представители дипломатических миссий иностранных государств, научной, творческой интеллигенции и СМИ.

Заседание Сессии открыл Первый Президент Казахстана - Елбасы, председатель Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба АНК.

По окончании заседания состоится торжественный концерт. Ожидается, что для гостей Сессии споют народный артист СССР, народный артист Казахской ССР Алибек Днишев, юные казахстанские исполнители - победительница украинского телешоу "Голос. Дети. 2018", финалистка американского Всемирного телешоу талантов The World's Best Данэлия Тулешова и участник конкурса "Голос. Дети. 2019" Ержан Максим. Ержан исполнит композицию Магомаева и Козловского "Синяя вечность".

Концерт откроет хореографическая композиция "Казакстан - біздін ортак уйіміз" в исполнении солистов Государственного ансамбля танца "Салтанат", танцевального ансамбля "Рухсара", Государственного республиканского академического уйгурского театра музыкальной комедии имени К. Кужамьярова, Государственного республиканского академического корейского театра музыкальной комедии, Государственного театра танца "Наз", театра танца "Мангілік" и ансамбля "Вайнах" Чечено-ингушского этнокультурного объединения.

Мероприятие освещают 150 журналистов.

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