Около месяца займет проверка голосования на шоу "Голос. Дети", в котором участвовал казахстанец Ержан Максим

Москва. 1 мая. Kazakhstan Today - Проверка результатов голосования на шоу "Голос. Дети", в котором участвовал 12-летний житель Уральска Ержан Максим, займет около месяца, передает Kazakhstan Today.

Проверку результатов голосования ведет международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований. В пресс-службе компании сообщили, что эта работа может занять до одного месяца, пишет ТАСС

Ранее о привлечении компании к проверке сообщила пресс-служба Первого канала. "В проверке результатов голосования шоу "Голос. Дети" задействованы 15 наших сотрудников, они приступили к работе вечером 28 апреля. Выяснение всей необходимой информации может занять до месяца", - цитирует пресс-служба слова гендиректора и основателя Group-IB Ильи Сачкова.

Он пояснил, что компании предстоит провести анализ технической возможности вмешательства в систему выборов победителя проекта. "Таким образом, мы сможем ответить на вопрос, достаточно ли используемая система безопасна, чтоб обеспечивать объективность и непредвзятость подобного рода голосований", - отметил Сачков.

Кроме того, специалисты проанализируют "массив "больших данных", то есть данные по звонкам и СМС с целью выявления аномалий, использования ботов и других технологий для накрутки голосов".

В свою очередь, владелец франшизы конкурсов The Voice - компания Talpa Media - также начала консультации с Первым каналом. "Первый канал ведет консультации с Talpa Media по вопросам, возникшим к результатам голосования в финале русской версии шестого сезона The Voice Kids (Голос. Дети), которая вышла в эфир в прошлую пятницу", - говорится в сообщении компании.

В пресс-службе Первого канала ранее также заявляли, что во время финала шестого сезона проекта "Голос. Дети" оператором голосования были отмечены некоторые аномальности, однако выводы можно будет делать только после детальной проверки.

Как пишет Lenta.ru , прошедший 26 апреля финал шоу "Голос. Дети" завершился скандалом. В результате СМС-голосования с большим отрывом в конкурсе победила дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова Микелла. От ближайшего соперника ее отделяло 80 тыс. голосов. Первый канал подтвердил, что в финале детского шоу было зафиксировано аномальное голосование. "Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда", - заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

В свою очередь, представитель Алсу опровергла информацию о подтасовке результатов голосования. Некоторые звезды шоу-бизнеса упрекнули певицу в использовании своего влияния. "Просто ее родители не соизмерили свое информационное влияние. Слишком много звездных друзей топило за девочку. Такой возможности у других родителей нет, поэтому и произошел драматический перекос", - посчитал Максим Галкин.

По данным некоторых СМИ, для голосования за Абрамову привлечены работники курского завода "Авиаавтоматика". Утверждается, что сотрудники организации получили вознаграждение в размере тысячи рублей и три тысячи - в качестве компенсации расходов за голосование.

Участник шоу "Голос. Дети" из Казахстана Ержан Максим по итогам голосования занял второе место, несмотря на то, что мальчик считался фаворитом в конкурсе. После финала многие звезды шоу-бизнеса, а также многочисленные поклонники из России и Казахстана поддержали Ержана, по праву оценив талант юного исполнителя.

28 апреля с Ержаном встретился министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, поздравив его с безусловным успехом. Ержан Максим в свою очередь поделился своими впечатлениями по итогам своего яркого выступления в конкурсе, рассказал о подготовке к каждому номеру и закулисной жизни проекта.

Как рассказали в пресс-службе Минкультуры и спорта, Ержан начал петь в четыре года. С шести лет стал посещать класс вокала в местном ДК Молодежи, занимался под руководством Дарии Бахытовой.

Начиная участие в проекте "Голос. Дети. 6 сезон" на Первом канале, Ержан отметил: "Приехал на конкурс, чтобы добиться мирового признания и показать свой талант. Я очень хотел бы учиться в музыкальной школе в Москве. Я стараюсь учить русский язык вместе с мамой и друзьями".

На слепых прослушиваниях Ержан спел песню Андреа Бочелли "Ama credi e vai". Песня была написана для церемонии закрытия Олимпийских игр в Турине в 2006 году и вошла в альбом Бочелли Amore. Уникальный голос Ержана развернул к нему кресла всех наставников проекта.

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