Аннулированы результаты финала шестого сезона "Голос. Дети"

Москва. 16 мая. Kazakhstan Today - Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона "Голос. Дети"

Первый канал после обнародования предварительных итогов расследования вокруг голосования во время финала конкурса "Голос. Дети", где победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, принял решение аннулировать результаты финала, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канала.

Компания Group-IB, проводящая расследование хода зрительского голосования в финале "Голос. Дети", ранее зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника шоу.

Первый канал объяснил свое решение тем, что промежуточные результаты проверки подтвердили тот факт, что во время голосования было оказано внешнее воздействие, повлиявшее на итог шоу. Отмечается, что финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая. В заявлении канала также указано, что проверка результатов голосования не имела под собой целью привлечь кого-либо к ответственности.

"Важно подчеркнуть, что задача аудита состояла в том, чтобы подтвердить или опровергнуть факт оказания искусственного воздействия на голосование, а не в том, чтобы предъявить кому-либо обвинения", - поясняется в документе.

Также сообщается, что Первый канал примет меры к усовершенствованию и дополнительной защите механизма голосования и к тому, чтобы случившееся не повторилось впредь.

Обновление механизма голосования завершится до старта следующего сезона "Голоса". В заявлении подчеркивается, что произошедшее в шестом сезоне должно стать первым и последним случаем попытки управления выбором зрителя.

Участник шоу "Голос. Дети" из Казахстана Ержан Максим по итогам голосования занял второе место, несмотря на то, что мальчик считался фаворитом в конкурсе. После финала многие звезды шоу-бизнеса, а также многочисленные поклонники из России и Казахстана поддержали Ержана, по праву оценив талант юного исполнителя.

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