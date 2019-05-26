Первый канал объявил всех участников "Голос. Дети" победителями

Москва. 25 мая. Kazakhstan Today - Все финалисты шестого сезона вокального шоу "Голос. Дети" признаны победителями в рамках спецвыпуска программы после того, как победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой была аннулирована в связи с выявленной автоматизированной отправкой СМС за одного из участников, передает Kazakhstan Today.

"Мы с компанией Talpa - людьми, которые придумали этот формат, - обсуждали все возможные варианты. И поняли, что в этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование. Отдавая должное одному из самых сильных финалов в истории "Голоса", победителем проекта становится Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова", - объявил в пятницу в эфире генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, пишет ТАСС.

Эрнст назвал произошедшее в финале шоу обманом. "Каждый имел право реагировать так, как он реагировал. Каждый мог чувствовать себя обманутым. Мы точно себя так чувствовали. И, наверное, мало кто верил, что расследование, которое мы объявили, что-то изменит", - заметил он.

Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку: вы не должны быть объектами манипуляции взрослых. Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому взрослому: не стоит даже пытаться. И, пожалуйста, давайте любить наших детей такими, какие они есть - с призами или без призов, победителями или проигравшими, с первыми местами или без. Никакие призы и премии не сделают наших детей более ценными. Ценность в том, что они просто есть", - заявил глава телеканала.

Эрнст также обратился к Микелле Абрамовой, отметив, что она остается членом семьи "Голоса". "Микелла, нам жалко, что сегодня вечером ты не с нами. Но ты такой же член нашей семьи, семьи "Голоса", как и те, кто стоит на этой сцене", - сказал он.

В свою очередь, ведущий шоу Дмитрий Нагиев сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.

Напомним, Микелла Абрамова победила в "Голос. Дети" по итогам зрительского СМС-голосования. В пресс-службе Первого канала сообщили, что оператором голосования были отмечены некоторые аномальности. Проверка зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника шоу. Первый канал принял решение аннулировать результаты финала , после чего заявил, что будет проведен спецвыпуск с участием финалистов шоу.

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля в прямом эфире. За Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще двое участников: подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея.

Участник шоу "Голос. Дети" из Казахстана Ержан Максим по итогам голосования занял второе место, несмотря на то, что мальчик считался фаворитом в конкурсе. После финала многие звезды шоу-бизнеса, а также многочисленные поклонники из России и Казахстана поддержали Ержана, по праву оценив талант юного исполнителя.

Ержан Максим уже получает приглашения на выступления в Казахстане. В частности, 29 апреля он выступил на торжественном концерте в Нур-Султане, прошедшем после заседания XXVII Сессии Ассамблеи народа Казахстана с участием Елбасы Нурсултана Назарбаева и президента РК Касым-Жомарта Токаева. На одной сцене с Ержаном также спела другая юная звездочка Казахстана - победительница украинского телешоу "Голос. Дети. 2018", финалистка американского Всемирного телешоу талантов The World's Best Данэлия Тулешова

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