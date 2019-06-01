Ержан Максим и дочь Алсу спели дуэтом на "Детской новой волне"

Артек. 31 мая. Kazakhstan Today - Победители шоу "Голос. Дети" Ержан Максим и Микелла Абрамова спели дуэтом премьерную песню "Это любовь" на концерте, открывавшем финал конкурса "Детская новая волна" в Крыму, передает Kazakhstan Today.

Это была премьера новой песни, ребята спели дуэтом. Песня называется "Это любовь", - сообщил представитель пресс-службы мероприятия.

По его словам, Абрамову и Максима пригласил выступить в качестве гостей "Детской новой волны" продюсер Игорь Крутой. Авторам песни, которую исполнили ребята, является Дмитрий Климашенко, пишет ТАСС

В этом году конкурс "Детская новая волна" проходит в 12-й раз, его финал 30 и 31 мая принимает "Артек". Конкурсанты из девяти стран и приглашенные звезды выступают на концертной площадке "Артек-Арена".

Ержан Максим после конкурса обрел известность в Казахстане, где уже получает приглашения на выступления. В частности, он выступил на торжественном концерте в Нур-Султане, прошедшем после заседания XXVII Сессии Ассамблеи народа Казахстана с участием Елбасы Нурсултана Назарбаева и президента РК Касым-Жомарта Токаева. На одной сцене с Ержаном также спела другая юная звездочка Казахстана - победительница украинского телешоу "Голос. Дети. 2018", финалистка американского Всемирного телешоу талантов The World's Best Данэлия Тулешова

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства