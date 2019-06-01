Ержан Максим и дочь Алсу спели дуэтом на "Детской новой волне"

Это была премьера новой песни, ребята спели дуэтом. Песня называется "Это любовь", - сообщил представитель пресс-службы мероприятия.
По его словам, Абрамову и Максима пригласил выступить в качестве гостей "Детской новой волны" продюсер Игорь Крутой. Авторам песни, которую исполнили ребята, является Дмитрий Климашенко, пишет ТАСС.
В этом году конкурс "Детская новая волна" проходит в 12-й раз, его финал 30 и 31 мая принимает "Артек". Конкурсанты из девяти стран и приглашенные звезды выступают на концертной площадке "Артек-Арена".
Как сообщалось ранее, Ержан и Микелла являются финалистами шоу "Голос. Дети" на Первом канале. По итогам зрительского СМС-голосования победителем шоу стала Микелла Абрамова, несмотря на то, что казахстанец Ержан Максим считался фаворитом в конкурсе. За объявлением победителя последовала волна возмущения зрителей, а также многих звезд шоу-бизнеса, которые поддержали Ержана. Первый канал инициировал проверку голосования. В результате была зафиксировала массовая автоматизированная отправка СМС за дочь Алсу. В этой связи Первый канал принял решение аннулировать результаты финала и провести спецвыпуск шоу. На этом концерте победителями были объявлены все участники "Голос. Дети".
Ержан Максим после конкурса обрел известность в Казахстане, где уже получает приглашения на выступления. В частности, он выступил на торжественном концерте в Нур-Султане, прошедшем после заседания XXVII Сессии Ассамблеи народа Казахстана с участием Елбасы Нурсултана Назарбаева и президента РК Касым-Жомарта Токаева. На одной сцене с Ержаном также спела другая юная звездочка Казахстана - победительница украинского телешоу "Голос. Дети. 2018", финалистка американского Всемирного телешоу талантов The World's Best Данэлия Тулешова.
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