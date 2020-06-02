Карантин снимают в Алматинской области

Талдыкорган. 1 июня. Kazakhstan Today - В Алматинской области снимают карантин и поэтапно продолжают вводить послабление ограничительных мероприятий на территории региона, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с постановлением государственного санврача Алматинской области все блокпосты и санитарные посты будут сняты по периметру области, между районами и городами региона.

Возобновятся пассажирские перевозки внутри страны на всех видах транспорта, работа общественного транспорта без ограничений. При этом на входах в железнодорожные и автовокзалы будет проводиться дистанционное измерение температуры", - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Будут работать государственные органы (организации), национальные компании, другие офисы с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. При этом не менее 30% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников).

Сохраняется запрет на проведение зрелищных, массовых мероприятий, семейных и памятных мероприятий, спортивных мероприятий в закрытых помещениях, а также на деятельность кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей, а также использование кальянов в объектах общепита.

Разрешаются авиаперелеты, железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки в другие регионы и из других регионов страны с обязательным соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Обязательным остается проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств общественного транспорта перед каждым рейсом, остановок общественного транспорта (не менее двух раз в день), супермаркетов, территорий рынков, аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, спортивных снарядов, детских спортивных площадок, перил наземных и подземных пешеходных переходов, тротуаров, пешеходных дорожек парков и скверов, площадей, скамеек и лавочек, банкоматов, терминалов банков, POS-терминалов.

Также откроются парки, скверы, за исключением деятельности игровых и развлекательных объектов внутри них.

Вновь заработают объекты общественного питания (в том числе летние павильоны) с установлением в зале не более 50 посадочных мест с одновременным нахождением посетителей согласно числа посадочных мест с соблюдением социальной дистанции не менее 2 метров между крайними местами соседних столов, при этом не допускается проведение коллективных мероприятий.

Откроются бани, сауны, СПА-центры, массажные центры, бассейны. Кроме того, торгово-развлекательные центры, за исключением детских игровых площадок, кинотеатров и фуд-кортов в них, при условии благоприятной эпидемиологической ситуации на территории населенного пункта.

Заработают дошкольные организации, а также образовательные центры, кружки (по записи), объекты по оказанию услуг фитнеса, спорткомплексы для населения. Начнут свою деятельность спортивные объекты, объекты культуры без зрителей, а также объекты санаторно-курортного назначения, дома отдыха.

Жителям Алматинской области разрешается свободное перемещение внутри области и за ее пределы. В закрытых помещениях и на улице, в том числе в торговых объектах, общественных местах, на остановках общественного транспорта и в других местах массового скопления необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров друг от друга. Запрещается нахождение без масок повсеместно, в том числе в общественном транспорте, а также проведение семейных и памятных мероприятий с массовым скоплением людей, спортивных мероприятий в закрытых помещениях.

Кроме того, сохраняется запрет на деятельность кинотеатров, выставок, интернет- и компьютерных клубов, игорных заведений, ночных клубов, кальянных, развлекательных объектов (букмекерские, бильярдные, караоке, PS-клубы, квесты, антикафе, боулинг-центры и др.), а также объектов общественного питания свыше 50 посадочных мест, за исключением организации онлайн-заказов и доставки.

Постановление вступает в силу с ноля часов 1 июня 2020 года, то есть в ночь с 31 мая на 1 июня 2020 года. Всем вводимым объектам необходимо строго соблюдать санитарный и дезинфекционный режимы", - заключили в ведомстве.

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