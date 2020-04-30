Карантинные меры смягчают в Алматинской области

Талдыкорган. 29 апреля. Kazakhstan Today - В Алматинской области в соответствии с заявлением президента Республики Казахстан от 27 апреля 2020 года о продлении режима чрезвычайного положения и смягчении карантинных мер в Республике Казахстан поэтапно вводятся смягчающие карантинные меры, передает Kazakhstan Today.

Соответствующее постановление было принято сегодня главным государственным санитарным врачом области Кайратом Баймухамбетовым", - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Так, в рамках смягчения карантинных мер снимается запрет на передвижение лиц, общественного и личного транспорта, направляющегося на садово-огородные общества, дачные участки с разрешением перемещения в период с 05.00 до 20.00 и при наличии подтверждающих документов. При этом дачникам (огородникам) запрещается проведение мероприятий на участках (дачах) с приглашением гостей, необходимо продолжать соблюдать дистанцию не менее двух метров, носить медицинские маски и использовать антисептики.

Разрешаются прогулки лиц внутри дворовых территорий и детских площадок в период с 09.00 до 20.00. При этом жителям области необходимо исключить рукопожатия, соблюдать дистанцию не менее двух метров между людьми, носить медицинские маски и использовать антисептики.

Важно подчеркнуть, что запрет на передвижение сохраняется на территории населенных пунктов и объектов, где введен усиленный режим карантина в связи с регистрацией COVID-19.

Согласно новому постановлению, к своей работе возвращаются автомойки, СТО, сервисы услуг шиномонтажа с разрешением работы с 10.00 до 20.00.

С 9 утра до 16.00 вновь начнут работать химчистки, прачечные.

Субъекты, оказывающие юридические услуги (адвокаты, судебные исполнители и т.д.), а также нотариусы по заявкам начнут работать с 10.00 до 20.00.

Вновь заработают отдельно стоящие магазины автозапчастей и строительных материалов с разрешением работы с 09.00 до 18.00.

В обычном режиме начнут работать банки второго уровня и обменные пункты при них, кредитные товарищества, микрофинансовые организации.

Начнет свою работу общественный транспорт, направляющийся на садово-огородные общества, дачные участки с разрешением перемещения в период с 05.00 до 20.00.

Заработают объекты, предоставляющие услуги охранных организаций, по обслуживанию дорог и мостов, в том числе железнодорожных путей.

При этом всем объектам, функционирующим на время карантинных мер, необходимо продолжать строго соблюдать санитарно-дезинфекционный режим.

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