Kaspi.kz сделал патент на Kaspi Картомат открытым для использования

Алматы. 8 сентября. Kazakhstan Today - Kaspi.kz сделал открытой лицензию на Kaspi Картомат на территории Казахстана. Сведения об этом опубликованы на сайте Национального института интеллектуальной собственности, передает Kazakhstan Today.

Ранее Kaspi.kz получил патент, который закрепляет право собственности компании не только на технологии, но и на алгоритм выпуска платежных карточек с использованием мобильного приложения и картомата.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, прокомментировал:

Наша команда разработала не только уникальное устройство, но и уникальный бесконтактный процесс получения Kaspi Gold. Сегодня, в условиях пандемии, как никогда важно развивать бесконтактные технологии - это способствует снижению риска для здоровья клиентов и сотрудников. Именно поэтому мы решили сделать патент открытым для всех наших коллег в Казахстане. Будем очень рады, если в стране появится как можно больше картоматов - безопасность и здоровье казахстанцев важнее всего!"

Михаил Ломтадзе презентовал бесконтактную технологию выпуска карточки с помощью Kaspi Картомата в ноябре прошлого года на традиционной презентации инноваций от Kaspi.kz. С помощью Kaspi Картомата возможно выпустить именную платежную карточку в течение 60 секунд без обращения к сотрудникам. На сегодняшний день в отделениях Kaspi.kz по всей стране установлено 148 Kaspi Картоматов.

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