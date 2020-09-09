Kaspi.kz сделал патент на Kaspi Картомат открытым для использования

Ранее Kaspi.kz получил патент, который закрепляет право собственности компании не только на технологии, но и на алгоритм выпуска платежных карточек с использованием мобильного приложения и картомата.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, прокомментировал:
Наша команда разработала не только уникальное устройство, но и уникальный бесконтактный процесс получения Kaspi Gold. Сегодня, в условиях пандемии, как никогда важно развивать бесконтактные технологии - это способствует снижению риска для здоровья клиентов и сотрудников. Именно поэтому мы решили сделать патент открытым для всех наших коллег в Казахстане. Будем очень рады, если в стране появится как можно больше картоматов - безопасность и здоровье казахстанцев важнее всего!"
Михаил Ломтадзе презентовал бесконтактную технологию выпуска карточки с помощью Kaspi Картомата в ноябре прошлого года на традиционной презентации инноваций от Kaspi.kz. С помощью Kaspi Картомата возможно выпустить именную платежную карточку в течение 60 секунд без обращения к сотрудникам. На сегодняшний день в отделениях Kaspi.kz по всей стране установлено 148 Kaspi Картоматов.
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