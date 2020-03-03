В Акмолинской области кассир ТОО присвоила 1,5 млн тенге

Кокшетау. 2 марта. Kazakhstan Today - В Акмолинской области задержали кассира, которая присвоила более 1,5 млн тенге своего работодателя, передает Kazakhstan Today.

В дежурную часть Бурабайского РОП обратился 60-летний директор одного из местных ТОО. Мужчина заявил, что кассир, являясь материально-ответственным лицом, присвоила денежные средства. Ревизия, проведенная в данном ТОО, выявила недостачу денег в размере 1 млн 573 тыс. тенге.

Полицейские установили, что в период с апреля по декабрь 2019 года женщина оформляла документы, свидетельствующие о поступлении в кассы предприятий меньших сумм денежных средств, чем ей фактически вверялись. Разницу в суммах кассир оставляла себе. Оперативные сотрудники Бурайбайского РОП провели осмотр места происшествия, изъяли необходимые бухгалтерские документы, опросили свидетелей и очевидцев по обстоятельствам произошедшего", - сообщили в пресс-службе областной полиции.

Действия недобросовестного кассира полицейские квалифицировали по статье УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Возбуждено досудебное производство. По информации пресс-служба, подозреваемая признала свою вину.

Санкция данной статьи предусматривает наказание штрафом в размере до трех тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового", - проинформировали в ведомстве.





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