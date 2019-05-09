В Туркестанской области сотрудница "Казпочты" растратила более 250 тыс. тенге, предназначенных для выплаты пенсий

Туркестан. 8 мая. Kazakhstan Today - Сотрудница "Казпочты" из Тюлькубасского района Туркестанской области присвоила деньги пенсионеров, проводится расследование, передает Kazakhstan Today.
В отдел полиции Тюлькубасского района 5 мая с заявлением обратились сразу трое пенсионеров. Они сообщили, что сотрудница "Казпочты" присвоила их декабрьскую пенсию. Обещала вернуть растраченные деньги, но так и не сдержала свое слово, пишет Otyrar.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
Полицейские зарегистрировали данные заявления в ЕРДР по статье "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". В районном отделе полиции сразу началось досудебное расследование.
В полиции уточнили, что потерпевшие получали пенсию на дому через сотрудника "Казпочты". В декабре прошлого года женщина не донесла пенсионерам деньги в сумме более 250 000 тенге. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
Напомним, в декабре 2017 года кассир "Казпочты" в Карагандинской области инсценировала разбойное нападение для сокрытия недостачи.
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