В Туркестанской области сотрудница "Казпочты" растратила более 250 тыс. тенге, предназначенных для выплаты пенсий

Туркестан. 8 мая. Kazakhstan Today - Сотрудница "Казпочты" из Тюлькубасского района Туркестанской области присвоила деньги пенсионеров, проводится расследование, передает Kazakhstan Today.

В отдел полиции Тюлькубасского района 5 мая с заявлением обратились сразу трое пенсионеров. Они сообщили, что сотрудница "Казпочты" присвоила их декабрьскую пенсию. Обещала вернуть растраченные деньги, но так и не сдержала свое слово, пишет Otyrar.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Полицейские зарегистрировали данные заявления в ЕРДР по статье "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". В районном отделе полиции сразу началось досудебное расследование.

В полиции уточнили, что потерпевшие получали пенсию на дому через сотрудника "Казпочты". В декабре прошлого года женщина не донесла пенсионерам деньги в сумме более 250 000 тенге. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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