Казахстан и Россия с июня возобновляют железнодорожное сообщение

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НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - Между Казахстаном и Россией с июня возобновляется курсирование трех межгосударственных дополнительных пассажирских поездов, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Как сообщили в пресс-службе АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы", поезда будут ходить по маршрутам:

поезд № 145/146 сообщением Караганда - Омск отправлением из Караганды с 3 июня по пятницам и по вторникам. Из Омска в Караганду состав начнет ходить с 4 июня по субботам и по средам;

поезд № 113/114 сообщением Алматы-2 - Казань отправлением из Алматы с 6 июня по понедельникам. Обратно из Казани в Алматы он начнет курсировать с 9 июня по четвергам;

курсирование поезда № 83/84 сообщением Караганда - Москва сокращается до станции Самара. Он будет ходить из Караганды с 8 июня по 30 июля 2022 года по четным датам. Из Омска в Караганду состав будет курсировать с 10 июня по 30 июля 2022 года по четным датам. Кроме того, с 1 августа по 31 августа этот же поезд будет ходить из Караганды в Самару и из Самары в Караганду по нечетным числам. Со 2 сентября по 30 октября 2022 года из Караганды и Самары поезд будет курсировать по четным датам. С 1 ноября по 9 декабря - из Караганды в Самару по нечетным числам. Из Самары в Караганду с 1 ноября по 11 декабря поезд будет курсировать по нечетным числам.

Стоимость билетов установлена по межгосударственному тарифу. Цены можно уточнить на сайте

Для въезда казахстанцев и иностранных граждан железнодорожным транспортом в страну по-прежнему обязательно наличие справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом. С даты ее выдачи должно пройти не более 72 часов на момент пересечения госграницы РК. Или необходимо предоставить паспорт о прохождении полного курса вакцинации или ревакцинации против коронавирусной инфекции (срок не более 6 месяцев после получения последней дозы), признанного действительными на территории РК согласно постановлению главного госсанврача РК. Пассажиры не будут допущены к посадке в вагон, если у них отсутствуют результаты ПЦР-теста или нет паспорта вакцинации от COVID-19.

Все правила въезда, а также график движения пассажирских поездов можно узнать по номеру 1433 или на сайте.





Напоним, с 15 мая возобновилось железнодорожное сообщение с Узбекистаном.







