Казахстан и Узбекистан обсудили перспективы возобновления ж/д пассажироперевозок

НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Синоптики прогнозируют осадки в большинстве регионов Казахстана 14 февраля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С ложбиной северо-западного циклона на большей части РК ожидается снег; на юге, юго-востоке и юго-западе страны - осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидается туман, метель; на юге, юго-востоке и юго-западе - гололед, на большей части усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

На севере и в горных районах Туркестанской области ожидаются туман; на севере и западе области, в горных и предгорных районах гололед; на западе, юге, а также в предгорных районах ветер 17-22 метров в секунду; в горных районах и на севере области 25 метров в секунду, на горных перевалах - 30 метров в секунду и более.

На севере области и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед; на юго-западе, северо-востоке и в горных районах ветер 15-20 метров в секунду, утром и днем 23-28, временами 30 метров в секунду и более.

В Акмолинской области ожидаются метель; ночью на юго-востоке и севере туман; на юге и западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 25 метров в секунду.

Ночью на севере, востоке и в центре в Атырауской области ожидается ветер 15-20 метров в секунду.

Ночью на северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед; на большей части области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В центре, на юге и востоке Актюбинской области ожидается ветер 15-20 метров в секунду, ночью на юге низовая метель.

На западе, юге Костанайской области ожидается низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге в Северо-Казахстанской области ожидаются туман.

В Павлодарской области днем на юге ожидается низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду; ночью на западе и юге туман.

На западе, севере и в центре Карагандинской области ожидается метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, западе в Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на большей части, днем в центре на юге Кызылординской области ожидается гололед; ночью на севере и в центре, а днем на большей части ветер 15-20 метров в секунду.



