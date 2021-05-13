Казахстан наращивает авиасообщение с рядом стран

НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 6 мая 2021 года разрешено открытие и увеличение регулярных международных авиарейсов в ряд стран, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Так, согласно информации комитета гражданской авиации РК открываются следующие авиарейсы:

1. Черногория:

- с 15 мая 2021 года открытие пассажирских рейсов по маршрутам Алматы - Подгорица - Алматы с частотой 5 рейсов в неделю для казахстанской стороны и Нур-Султан - Подгорица - Нур-Султан с частотой 3 рейса в неделю для казахстанской стороны.

2. ОАЭ:

- с 10 мая 2021 года увеличение количества регулярных рейсов по направлениям Алматы - Дубай - Алматы с 5 до 7 рейсов в неделю для каждой стороны и Нур-Султан - Дубай - Нур-Султан с 3 до 5 рейсов в неделю для каждой стороны.

3. Кыргызстан:

- с 15 мая 2021 года открытие пассажирских рейсов с Кыргызстаном по маршруту Алматы - Тамчы - Алматы с частотой 7 рейсов в неделю для казахстанской стороны.

4. Узбекистан:

- с 15 мая 2021 года открытие пассажирских рейсов с Узбекистаном по маршруту Алматы - Самарканд - Алматы с частотой 2 рейса в неделю для каждой стороны.

Вместе с тем с 20 мая 2021 года разрешена поэтапная замена выполнения рейсов АО "Эйр Астана" по маршруту Атырау - Франкфурт - Атырау на выполнение рейсов по маршруту Атырау - Амстердам - Атырау с частотой 1 рейс в неделю с дальнейшим увеличением до двух рейсов в неделю по мере снятия ограничений со стороны Нидерландов.

В ведомстве отметили, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.

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