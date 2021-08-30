Казахстан отмечает День закрытия Семипалатинского ядерного полигона

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НУР-СУЛТАН. 29 АВГУСТА - Казахстан отмечает 30 лет со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона, который действовал более 40 лет и был закрыт 29 августа 1991 года по инициативе Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

После этого республика была признана во всем мире вестником мира, добровольно отказавшимся от ядерного оружия.

Полигон был открыт 29 августа 1949 года - тогда был произведен первый взрыв, а спустя 42 года, в 1991 году, он был официально закрыт указом Назарбаева. Тогда его название официально звучало так: "Указ Президента Казахской Советской Социалистической Республики от 29 августа 1991 года №409 "О закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона".

На территории Казахской ССР в Семипалатинской области с 1949 года осуществлялись испытания ядерного оружия. За это время здесь было произведено около 500 ядерных взрывов, которые нанесли урон здоровью и жизни тысяч людей. Учитывая, что Казахская ССР выполнила свой долг по созданию ядерного потенциала, обеспечившего стратегический военный паритет между СССР и США и принимая во внимание требования общественности республики, постановляю: Закрыть Семипалатинский испытательный ядерный полигон…" - цитирует указ Strategy2050.kz .

Историческим указом кабинету министров Казахской ССР по согласованию с Министерством обороны СССР и Министерством атомной энергетики и промышленности СССР поручалось преобразовать Семипалатинский испытательный полигон в Союзно-республиканский научно-исследовательский центр, разработать и утвердить его статус и перечень основных направлений научно-исследовательских работ.

Учитывая, что при проведении воздушных и наземных испытаний с 1949 по 1962 годы нанесен ущерб здоровью населения регионов, прилегающих к Семипалатинскому полигону, совместно с союзными органами определить размер и порядок компенсационных выплат пострадавшим гражданам Казахской ССР", - отмечалось в документе.

Указ "О закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона" стал началом процесса формирования перехода от политики сдерживания распространения оружия массового истребления к мировой политике, когда все страны отказываются от ядерного оружия. Первый Президент РК принял несколько беспрецедентных решений.

Во-первых, Казахстан на добровольных началах отказался от одного из самых крупных в мире арсеналов ядерного оружия. Во-вторых, закрытие полигона в Семипалатинске, благодаря Нурсултану Назарбаеву, стало началом сворачивания других полигонов. Сейчас на Новой Земле в России, на атолле Муруроа (Франция), близ озера Лобнор в Китае и в штате Невада (США) действует мораторий. И в-третьих, решение Елбасы о закрытии Семипалатинского полигона обеспечило режим безопасности оставшихся ядерных объектов и ядерных материалов в Казахстане. Таким образом, возможность использования атома в мирных целях была восстановлена вновь.

Этот указ и последовавшее за ним закрытие ядерного полигона в Семипалатинске стало, пожалуй, одним из самых важных событий, которое связано с провозглашением независимости. 29 августа - день закрытия испытательного ядерного полигона в Семипалатинске - было включено в перечень праздничных дат постановлением правительства РК от 3 июля 2019 года №467.

Этот исторический день знаменует собой и начало, и в то же время конец многолетних страданий. Благодаря волеизъявлению Нурсултана Назарбаева сегодня весь прогрессивный мир отмечает 29 августа как международный день действий против ядерных испытаний.

На протяжении 40 лет на казахстанской земле было произведено 456 взрывов, искалечивших жизни более миллиона жителей страны, из них 116 были произведены в воздушном пространстве. Больше 4,5 тыс. квадратных километров было загрязнено радиоактивными изотопами и стали непригодными для жизни. А всего на полигоне прогремело около половины всех ядерных взрывов в мире. В книге "Эпицентр мира" Нурсултан Назарбаев определил, что суммарная мощность всех зарядов в 2,5 тыс. раз превышала мощность бомбы, сброшенной в 1945 году на Хиросиму.

Казахстан, который закрыл полигон, отказался от ядерного оружия, помог вздохнуть свободно всему человечеству. Представляете, столько оружия в таком государстве. Это могло попасть в руки любого человека. Сегодня я президент, может быть и другой президент. С каким настроением, кто придет и что будет с моей страной, и какое будет отношение? Поэтому мы приняли взвешенное решение убрать эти ракеты, и дальние бомбардировщики поменять на военные самолеты, которые нам нужны были, на военную технику, и продать топливо, находящееся в боеголовках ядерных ракет, получить деньги за это и получить инвестиции", - сказал Н. Назарбаев в интервью японскому информационному агентству "Киодо Цусин" в ноябре 2016 года.

Роль Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева в закрытии Семипалатинского полигона неоценима в том плане, что он понял важность исторического момента и правильно воспользовался им, чтобы избавить народ от советского ядерного наследия - это время распада СССР. Шансом заявить о необходимости закрытия полигона стали перестройка и падение железного занавеса. И если на публичном поле работали активисты движения "Невада-Семей", то Назарбаев вел переговоры с высшими чинами Москвы. В 1991 году СССР юридически еще продолжал существовать, и решение Назарбаева о закрытии полигона и прекращении ядерного геноцида в Казахстане было принято вопреки Москвы. Это был поистине исторический момент.

В своей книге "Эпицентр мира" Нурсултан Назарбаев пишет "… мы вытеснили свои ядерные страхи и избавили от таковых всех, кому они внушались с нашей стороны… Мы выстроили новую безъядерную историю страны - заложили новую повествовательную традицию о том, как можно подняться над мировой угрозой".

Впоследствии экс-генсек ООН Пан Ги Мун на международной конференции "Нурсултан Назарбаев: политик глобального масштаба" отмечал, что "для построения общего будущего необходимо выделить моменты из прошлого, когда было проявлено феноменальное лидерство, своевременно содействовавшее продвижению глобального мира и безопасности".

Таким ключевым моментом он назвал закрытие ядерного полигона в Казахстане и добровольный отказ от обладания ядерным арсеналом.

Тот решительный шаг, укрепивший региональную и международную безопасность, также катализировал возросшее глобальное лидерство Казахстана в сфере разоружения и нераспространения и способствовал успеху внешней политики и продвижению зарождающейся дипломатии молодой нации к новым высотам. Это также включает в себя ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в мае 2002 года, инициирование принятия Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году исторической Декларации о построении мира, свободного от ядерного оружия, а также содействие ООН в провозглашении 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний. Как бывший генеральный секретарь Организации, я не раз был свидетелем, как решительное лидерство в ключевые моменты может помочь изменить траекторию не только отдельных народов, но и целого мира. Хочу воспользоваться этой возможностью обратиться ко всем глобальным лидерам возобновить их усилия в содействии ООН создать более светлый мир - не только тот, в котором ядерные испытания и распространение запрещены, но и тот, где мы будем полностью свободны от ядерного оружия, - сказал Пан Ги Мун на конференции.

Но закрытие ядерного полигона в Семипалатинске стало лишь началом большого пути к безъядерному миру. Руководствуясь стремлением направить мировые события в безъядерное русло, Елбасы развернул широкомасштабную стратегию против ядерного оружия. Наша страна стала участником всех международных договоров в области ядерного нераспространения, ратифицировав в 1993 году Договор о нераспространении ядерного оружия. В 1994 году последовало членство РК в МАГАТЭ, а все ядерные объекты страны были переданы под контроль этой организации. Также Казахстан сыграл свою роль и в создании безъядерной зоны в странах Центральной Азии, подписав в 2006 году соответствующий договор вместе с пятью государствами региона.

По инициативе Нурсултана Назарбаева наша страна содействовала и заключению Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану.

Также Казахстан содействует развитию мирного атома. Банк низкообогащенного урана (БНОУ), который работает на территории Ульбинского завода, открытый Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), является практической реализацией Казахстаном государственной политики в области ядерного нераспространения. БНОУ позволит странам использовать атом в мирных целях.

Министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов перед подписанием соглашения от Казахстана тогда писал, что подписание соглашения о создании Банка низкообогащенного урана является важным шагом в развитии международного сотрудничества в области атомной энергетики и демонстрирует твердую приверженность Казахстана продвижению мирного атома.

Банк низкообогащенного урана является важным новым инструментом международного сообщества, способствующим созданию более безопасного мира. Я благодарен МАГАТЭ и нашим партнерам за эффективное сотрудничество в реализации этого проекта", - отмечал он.

БНОУ является крайне необходимой инвестицией в более безопасный мир и ценным механизмом предотвращения потенциальных ядерных угроз", - прокомментировал один из инициаторов создания БНОУ Уоррен Баффет.

В своем манифесте "Мир, XXI век" Елбасы Нурсултан Назарбаев еще раз отметил необходимость последовательного движения к миру:

В XXI веке человечеству нужно сделать решительные шаги в сторону самодемилитаризации. Другого такого шанса у нас не будет. В противном случае планета превратится в огромную безлюдную свалку радиоактивных материалов. Наша планета уникальна, другой такой планеты у нас нет и не будет. Поэтому человечеству необходима всеобъемлющая программа "XXI век: мир без войны".

Нурсултан Назарбаев отметил, что эта глобальная стратегия должна определить согласованные и ответственные действия наций по уничтожению военных конфликтов, и изложил три главных принципа. По его словам, ни в одной современной войне не может быть победителей, в ней проиграют все. При развязывании новой войны неизбежным будет применение оружия массового поражения, что приведет к гибели всего человечества, а выяснять, кто за это будет ответственен, будет некому.

Манифест был представлен 31 марта 2016 года на Саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне. Он стал официальным документом Генеральной Ассамблеи и Совбеза ООН.

В 2019 году на пятом заседании "Астана Клуба" Первый Президент выступил с инициативой создания "Глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия". В ноябре 2020 года на международной конференции был принят текст совместного обращения к лидерам держав о начале нового раунда переговоров о ядерном разоружении. Более 70 известных политиков и дипломатов поддержали текст обращения.

На специальной сессии ГА ООН в 2020 году, посвященной Международному дню действий против ядерных испытаний, Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев удостоился статуса "Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний".

Таким образом, беспрецедентное решение Елбасы о закрытии 29 августа 1991 года Семипалатинского ядерного полигона - одного из крупнейших в мире, было признано не только первым в истории человечества юридическим запретом на проведение ядерных испытаний, но и стало основанием для учреждения специальной даты - Международного дня действий против ядерных испытаний.

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