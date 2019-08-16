Нур-Султан. 15 августа. Kazakhstan Today - Казахстан победил во всех конкурсах Армейских международных игр-2019, передает Kazakhstan Today.

Сегодня на полигоне 40-й военной базы "Отар" в Казахстане состоялась торжественная церемония закрытия Армейских международных игр, а также награждение победителей и призеров трех конкурсов в индивидуальном и командном зачете. На территории Казахстана игры проводились четвертый год подряд , сообщили в пресс-службе Минобороны РК.

По информации ведомства, в конкурсе военных связистов "Уверенный прием" абсолютным победителем стала команда Казахстана. Второе место разделили Россия и Китай, третье место - Беларусь.

Кроме того, отдельными номинациями и наградами отмечен ряд участников, показавших в конкурсе высокий профессионализм. Лучшим радиотелеграфистом по приему на слух признан военнослужащий казахстанской команды сержант Нурбол Алдабергенов. Другой казахстанец, младший сержант Дидар Сейсебаев, стал лучшим спринтером и лучшим специалистом по радиоориентированию. Лучший стрелок конкурса - старший лейтенант Евгений Бриль из команды Беларуси, лучший радиотелеграфист по передаче радиопрограмм - младший сержант Хуан Шэн из Китая.

Также Казахстан занял первое место в конкурсе расчетов беспилотных летательных аппаратов "Соколиная охота". Команда опередила соперников по результатам упражнений на скорость подготовки и взлета беспилотника и показала лучшее время по прохождению контрольных точек маршрута. Второе место разделили Россия и Беларусь, на третьем месте - Иран.

В индивидуальном зачете лучшим оператором БПЛА стал капитан Моххамад Дехган из Ирана, лучшим стрелком - старший лейтенант Владислав Ростовский из Беларуси, лучшим техником БПЛА - капитан Дмитрий Посевин из России, уточнили в пресс-службе.

В одном из самых масштабных конкурсов армейских игр - "Мастера артиллерийского огня" - золотыми медалями награждены также военнослужащие Казахстана, серебряных наград удостоилась команда России, бронзу завоевала команда Узбекистана.

Лучшим минометным расчетом стал первый минометный расчет команды Казахстана, лучшим гранатометчиком по решению судейской коллегии стал наш военнослужащий - ефрейтор Гайбутдин Абдрахманов. Лучшим командиром миномета признан старший сержант Вячеслав Емельянов (Россия), лучшим механиком - сержант Фарух Одилов (Узбекистан), а лучшим наводчиком - сержант Хикмет Атакашиев (Азербайджан).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства