Казахстан стоит на втором месте по дороговизне аренды жилья среди стран СНГ   

Стоимость аренды в РК растет заметно быстрее, чем инфляция и заработные платы

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Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Аренда благоустроенного жилья в РК подорожала на 1,9% за месяц и на 28,6% за год. По стоимости аренды республика занимает второе место среди стран СНГ, уступая лишь Армении.





Для сравнения: рост цен на товары и услуги по стране в июле составил 0,6% за месяц и 14% за год, а реальный рост заработной платы во втором квартале 2023 года - 4,7% за квартал и всего 1,2% к аналогичному кварталу предыдущего года. То есть стоимость аренды растёт быстрее заработных плат граждан и инфляции", - пишет сайт Energyprom.kz .





В месячной динамике среди крупных городов страны цены на аренду выросли в Караганде (на 3,9%), Алматы (на 3,1%), Петропавловске (на 0,6%) и Шымкенте (на 0,1%).





В годовой динамике рост цен был отмечен практически во всех крупных городах, за исключением Туркестана, где цены снизились на 3%. Наибольшее удорожание было отмечено в Алматы (на 43,1%), Петропавловске (на 40,3%) и Кокшетау (на 37,1%).





energyprom.kz





Средняя стоимость аренды квадратного метра жилья в стране составила 4,7 тысячи тенге против 3,6 тысячи тенге годом ранее.





Самые высокие цены были отмечены в Алматы: 5,6 тыс. тенге за кв. м. На второй и третьей строчках расположились Астана (4,5 тысячи тенге за "квадрат") и Конаев (4 тысячи тенге). Более приятные цены на аренду наблюдались в таких городах, как Тараз (1,9 тысячи тенге за кв. м), Кызылорда (2,1 тысячи) и Туркестан (2,2 тысячи)", - говорится в исследовании.





Стоит ожидать и дальнейшего удорожания. Цены на аренду квартир в Алматы, по мнению экспертов саморегулируемой ассоциации риелторов Казахстана, могут подняться в ближайшее время на 10%-15%, пишет nur.kz.





energyprom.kz





На 17 августа текущего года, по данным Numbeo, по стоимости аренды квартиры с одной спальней не в центре города Казахстан занял 56-е место среди 102 стран (394,9 доллара США за месяц), а по стоимости аренды аналогичной квартиры в центре - 57-е место (569,1 доллара США).





Самыми низкими в мире ценами на аренду подобной квартиры отличились Бангладеш, Пакистан и Непал, самыми высокими - Сингапур.





Среди стран СНГ Казахстан уступил по дороговизне только Армении, где стоимость квартиры с одной спальней в центре города составила 1 тысяча долларов США, а не в центре - 680,1 доллара США. Самая низкая стоимость арендной платы за подобное жилье наблюдалась в Азербайджане: 326,9 доллара США за квартиру в центре и 193,6 доллара США - не в центре.





energyprom.kz



