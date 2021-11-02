Казахстан возобновляет авиасообщение с Азербайджаном

НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 21 сентября 2021 года возобновляется регулярное авиасообщение между Казахстаном и Азербайджаном, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 7 ноября авиакомпания "Эйр Астана" планирует начать выполнение полетов по маршруту Алматы - Баку с частотой два рейса в неделю по четвергам и воскресеньям на воздушном судне типа Embraer Е190-Е2", - сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации РК.

Вместе с тем азербайджанская авиакомпания "Азербайджан Хава Йоллары" с 6 ноября текущего года планирует начать выполнение полетов по маршруту Алматы - Баку с частотой один рейс в неделю по субботам на воздушном судне типа А-319.

Дальнейшее увеличение рейсов в Азербайджан будет зависеть от эпидемиологической ситуации, решений Межведомственной комиссии и решений соответствующих государственных органов Азербайджана", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с расписанием, опубликованным на сайте авиакомпаний.





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Расписание рейсов:





В четверг вылет из Алматы в 11.05, прибытие в Баку в 12.55. Обратный рейс из Баку в 13.55, с прибытием в Алматы в 19.05.





В воскресенье вылет из Алматы в 18.55, прибытие в Баку в 20.50. Обратный рейс из Баку в 21.50, с прибытием в Алматы в 03.05





Продолжительность рейса туда составит 3 часа 50 минут и обратно - 3 часа 10 минут.





Стоимость билетов в экономклассе в обе стороны, включая аэропортовые, топливные и другие сборы, начинается от 172 300 тенге.





Вылетающим в Баку гражданам Казахстана, а также другим пассажирам, не являющимся резидентами Азербайджана, необходимо иметь паспорт вакцинации, а также справку ПЦР-теста с отрицательным результатом, проведенного в течение 72 часов до вылета. Детям от года до 18 лет нужно предоставить только справку ПЦР-теста с отрицательным результатом.





Гражданам Азербайджана, сотрудникам диппредставительств и консульств в Азербайджане и членам их семей и другим категориям граждан, вылетающим в Баку, достаточно иметь сертификат ПЦР-теста с отрицательным результатом, сделанного в течение 72 часов до вылета.





Невакцинированные в Казахстане пассажиры по прилете в Казахстан должны предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19, полученную в течение 3 суток до прибытия в РК.









Полеты будут выполняться на воздушных судах Embraer 190-E2, имеющих компоновку экономкласса и премиум-экономкласса.