Казахстан возобновляет авиасообщение с Грузией

Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - С 16 марта 2021 года авиакомпания "Эйр Астана" возобновляет регулярные международные рейсы по маршруту Алматы - Тбилиси - Алматы с частотой 3 рейса в неделю, передает Kazakhstan Today.

Решение о возобновлении регулярного авиасообщения между двумя странами принято после снятия грузинской стороной ограничений на пересечение государственной границы Грузии гражданами РК, которые вступили в силу с 1 марта текущего года", - сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации РК.

По информации ведомства, рейсы будут выполняться на воздушном судне типа А320/321 по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпании", - добавили в пресс-службе.





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