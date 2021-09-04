Казахстан возобновляет регулярные авиарейсы с Венгрией

НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - С 9 сентября венгерский лоукост-перевозчик Wizz Air планирует возобновить регулярные рейсы между городами Будапешт и Нур-Султан, передает KAZAKHSTAN TODAY

31 августа 2021 года на очередном заседании Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан был вынесен вопрос возобновления регулярного авиасообщения между Казахстаном и Венгрией.

Благодаря совместной работе Комитета гражданской авиации МИИР РК и посольства РК в Венгрии, с 9 сентября 2021 года венгерский лоукост-перевозчик Wizz Air планирует возобновить регулярные рейсы между городами Будапешт и Нур-Султан с частотой 1 рейс в неделю (четверг) на воздушном судне типа А320. Дальнейшее увеличение рейсов в Венгрию будет зависеть от эпидемиологической ситуации и соответствующих решений Межведомственной комиссии", - сообщает пресс-служба КГА РК.

При этом отмечается, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

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