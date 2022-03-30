Казахстан завершил эвакуацию своих граждан с Украины

НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Северо-западный циклон по-прежнему будет оказывать влияние на север, восток и центр Казахстана, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега, ночью на юго-востоке, востоке страны - сильные осадки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Западные и южные регионы будут находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается погода без осадков. По РК ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере, востоке, в центре - метель, на юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области ожидаются на юге, западе области метель, гололед, на западе области туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на западе, юго-востоке области порывы 23-28, на севере, востоке области 30 метров в секунду и более.

В Северо-Казахстанской области ожидаются на юге, севере области метель, гололед, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, на севере, востоке области 30 метров в секунду и более.

В Павлодарской области ожидаются на западе, севере, юге области метель, гололед, усиление ветра до 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более.

На севере Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются на севере, западе области низовая метель, гололед, усиление ветра на севере, западе, юге области до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Костанайской области ожидаются на большей части области метель, на западе, юге области гололед, туман, усиление ветра до 15-20, на западе, севере области порывы 23-28 метров в секунду, ночью 30 метров в секунду и более.

В Актюбинской области ожидаются гололед, усиление ветра ночью на большей части, днем на северо-востоке области до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области ожидаются на востоке, в центре пыльная буря, усиление ветра ночью до 15-20, на востоке и в центре области порывы 23-28, днем порывы 15-20 метров в секунду.

На западе, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

В Алматинской области ожидаются ночью и утром в горных, предгорных районах области туман, гололед, на севере, юге и востоке области ветер 15-20 метров в секунду, ночью и утром порывы 23-28 метров в секунду.

В Жамбылской области ожидаются ночью и утром на юге, северо-востоке, в горных районах области туман, усиление ветра на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах до 15-20 метров в секунду.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области ожидаются на севере туман, усиление ветра на юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

В горных районах Туркестанской области ожидаются усиление ветра, ночью и утром в горных районах до 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане синоптики прогнозируют осадки, +1+3 градуса, скорость ветра 15-20 метров в секунду, ночью порывы 25 метров в секунду.

В Алматы ожидается переменная облачность, температура днем составит +8+10 градусов, скорость ветра 2-7 метров в секунду, ночью - 13 метров в секунду.