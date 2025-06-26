25.06.2025, 09:49 117046
Казахстанская авиакомпания возобновила полеты на Ближний Восток
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В авиакомпании Air Astana сообщили о возобновлении полетов на Ближний Восток с 25 июня.
В связи с прекращением огня на Ближнем Востоке авиакомпания Air Astana возобновляет полеты в данный регион в облет воздушного пространства Ирана.
По информации пресс-центра авиаперевозчика, ожидаются 25 июня ожидаются следующие рейсы (указано местное время):
KC205 Астана - Дубай, в 11.00;
KC206 Дубай - Астана, в 16.40;
KC653 Алматы - Доха, в 11.00;
KC654 Доха - Алматы, в 15.05;
KC897 Алматы - Дубай, в 11.15;
KC898 Дубай - Алматы, в 16.10.
Также сообщается, что на самом вместительном воздушном судне Boeing 767 будет выполнен репатриационный рейс КС8980 Дубай - Алматы в 17.40.
Билеты на данные рейсы открыты к продаже. Просим проверять расписание на сайте авиакомпании. Рейсы будут выполняться в соответствии с высокими стандартами безопасности полетов", - добавили в Air Astana.
Ранее несколько казахстанских авиакомпаний приостановили рейсы из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
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26.06.2025, 17:54 6896
Кыргызская авиакомпания запускает рейсы Алматы - Иссык-Куль
Фото: Depositphotos
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Алматы. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На рынок авиаперевозок Казахстана входит новая авиакомпания Asman Airlines из Кыргызстана, сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства транспорта РК.
С 27 июня этого года авиакомпания Asman Airlines (Кыргызстан) начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы - Иссык-Куль с частотой 2 рейса в неделю (по понедельникам и пятницам)", - проинформировали в комитете.
Также с 3 июля этого года казахстанский перевозчик Fly Arystan запускает прямой рейс по направлению Алматы - Иссык-Куль с частотой 2 рейса в неделю (по четвергам и воскресеньям).
Всего в летний период этого года по указанному направлению будет выполняться 4 регулярных пассажирских рейса в неделю, отметили в КГА.
26.06.2025, 08:19 38751
В Семее агрессор ударил водителя автобуса во время движения
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Семей. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее задержан местный житель, ударивший водителя автобуса во время управления транспортом, сообщили в департаменте полиции Абайской области.
45-летний житель города Семей, ударивший водителя автобуса во время движения, установлен и доставлен в участковый пункт полиции", - говорится в сообщении полиции.
В ведомстве рассказали, что нарушитель вел себя агрессивно, подвергая опасности жизни пассажиров и нарушая общественный порядок.
По факту хулиганства материалы в ближайшее время будут переданы в суд для принятия законного процессуального решения.
Напомним, в 2023 году близ ГКБ № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. Во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили. Напавший на водителя дебошир получил 8 лет тюрьмы.
В августе 2024 года в Таразе во время незначительного конфликта, мужчина напал с ножом на водителя общественного транспорта, причинив последнему тяжкие телесные повреждения.
Летом 2024 года в Шымкенте, пьяный пассажир автобуса ударил в лицо водителя. Пострадавший резко затормозил, в результате стоявшая на тот момент у выхода пассажир получила несовместимые с жизнью телесные повреждения.
Ранее премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос сообщил, что в Казахстане на законодательном уровне закрепят обязательство устанавливать в салонах общественного транспорта камеры видеонаблюдения для фиксации правонарушений.
25.06.2025, 10:34 113656
Казахстанцы переплатили недобросовестным МФО 71 млрд тенге
Под видом легального кредитования заемщикам навязываются дополнительные сборы
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - За пять лет граждане Казахстане переплатили недобросовестным микрофинансовым организациям 71 млрд тенге, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
С начала года закрыто 5 недобросовестных микрофинансовых организаций. От таких кредиторов пострадали свыше 300 тысяч граждан, которые переплатили 71 млрд тенге", - сообщили в АФМ.
В ведомстве пояснили, что гражданам под видом легального кредитования навязываются дополнительные сборы, комиссии и страховые платежи, позволяющие обходить установленные ограничения по ставкам вознаграждения. В результате заемщики оказываются в долговой ловушке и вынуждены возвращать суммы, многократно превышающие полученные займы.
Казахстанцам рекомендуют перед привлечением займа тщательно проверять условия.
Обещания "без проверки" и "всем подряд" - легальные МФО так не работают", - добавили в АФМ.
Напомним, в Алматы приостановили лицензии четырех МФО из-за нарушений.
25.06.2025, 09:04 120366
Минспорта отказало казахстанскому призеру международных чемпионатов по параармрестлингу в денежном поощрении
Фото: pexels
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Суд защитил права спортсмена с ограниченными возможностями, которому Министерство спорта и туризма отказало в выплате денежных поощрений после победы на международных чемпионатах по параармрестлингу.
Как рассказали в пресс-службе Верховного суда, спортсмен из Усть-Каменогорска с ограниченными возможностями представлял спортивный клуб управления физической культуры и спорта ВКО на международных чемпионатах по параармрестлингу. В 2022 и 2023 годах он занял призовые места на чемпионатах мира, проходивших в Анталье и Алматы.
Однако Министерство спорта и туризма отказало спортсмену в выплате денежных поощрений, сославшись на несоблюдение формальных сроков подачи документов и недостаточное количество участников из 20 стран, предусмотренных новым нормативным актом. Специализированный межрайонный административный суд Восточно-Казахстанской области, рассмотрев иск спортсмена и материалы дела, пришел к выводу, что на момент проведения чемпионата 2022 года указанное требование еще не существовало, а потому не может применяться ретроспективно. Суд также отметил, что действующие подзаконные акты не содержат прямого запрета на выплату поощрений спортсменам по непаралимпийским видам спорта", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В ВС подчеркнули, что отказ в выплате нарушает нормы Конституции, международные обязательства Казахстана, включая Конвенцию ООН о правах лиц с ограниченными возможностями, а также основные принципы административных процедур, в том числе запрет дискриминации и злоупотребление формальными требованиями.
Также в суде обратили внимание, что спортсмен участвовал в международных соревнованиях при поддержке госорганов, включая финансирование за счет бюджета, что свидетельствует о признании его деятельности как представляющей государственный интерес. Управление физической культуры и спорта ВКО, являясь структурным подразделением Министерства, направляло спортсмена для участия в чемпионатах мира от имени государства и оплачивало командировочные расходы.
Однако после соревнований Минспорта заявило об отсутствии у спортсмена права на получение денежных поощрений. Суд расценил такую позицию как нарушение принципа охраны доверия.
В итоге суд удовлетворил административный иск в полном объеме, признав незаконными действия министерства по отказу в выплате денежных поощрений за призовые места, занятые на чемпионатах мира.
Министерству предписано в установленный законом срок принять административные акты о выплате поощрений в размерах, предусмотренных законодательством на момент возникновения соответствующих правоотношений. Решение суда не вступило в законную силу, заключили в пресс-службе ВС.
25.06.2025, 08:04 123591
Дожди в большинстве регионов Казахстана ожидаются в среду
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На большей части республики под влиянием циклона и связанных с ним атмосферными фронтальными разделами сохранится неустойчивый характер погоды, сообщает РГП "Казгидромет".
По прогнозам синоптиков, в большинстве регионов страны пройдут дожди с грозами. На западе, северо-западе, востоке, в центре страны ожидаются сильные дожди, на западе, севере, востоке, в центре - град, шквал.
Также по республике ожидается усиление ветра.
На северо-западе, севере страны ночью и утром туман. В центре области Абай, на юго-востоке Павлодарской, на северо-западе Акмолинской, на юге, севере Жамбылской, на западе, востоке Западно-Казахстанской, на юге Северо-Казахстанской, на севере Атырауской, на северо-западе, юге, юго-востоке Мангистауской, на севере Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность, предупредили синоптики.
В Алматы дневная температура составит +34-36 градусов. Переменная облачность, без осадков, порывы ветра до 13 метров в секунду.
В Астане ожидается погода без осадков, переменная облачность, температура днем составит +20-22 градуса.
В Шымкенте днем температура поднимется до +36-38 градусов. Ожидаются переменная облачность, порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
24.06.2025, 19:04 163576
В Air Astana заявили о планах возобновить рейсы на Ближний Восток
Рейсы будут возобновлены при условии официального объявления о прекращении огня
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В авиакомпании Air Astana заявили о планах возобновить рейсы на Ближний Восток с 25 июня.
Однако, как уточнили в пресс-службе компании, рейсы будут возобновлены при условии официального объявления о прекращении огня.
В случае дальнейшей эскалации конфликта рейсы на Ближний Восток от 25 июня будут отменены", - говорится в сообщении.
В авиакомпании добавили, что вылет рейсов в Дубай и Доху из Алматы планируется c задержкой для оценки ситуации.
Ранее сообщалось, что несколько казахстанских авиакомпаний приостановили рейсы из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Вынужденные меры приняты из-за угроз применения вооружения, сбоя работы навигационных систем, активности систем ПВО и высоких рисков для полетов гражданских воздушных судов.
В связи с резким осложнением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке МИД РК настоятельно рекомендует гражданам Казахстана пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока.
24.06.2025, 12:01 188086
Меняют открытые арыки на трубы: уничтожение арычной системы Алматы возмутило горожан
Фото: facebbok/Экологическое общество Алматы
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Алматы. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Активисты из экологического общества Алматы выразили возмущение в связи с уничтожением арычной системы на проспекте Улугбека.
В информации, опубликованной на странице общества в Facebook, говорится, что на участке проспекта Улугбека от улицы Саина до улицы Момышулы по заказу городского акимата сносят новые открытые арычные лотки и заменяют их на трубы.
Работы проводятся абсолютно незаконно, так как управление мобильности акимата по тендеру заказало средний ремонт проспекта Улугбека, поэтому категорически не имеет права заниматься строительством труб на месте открытой арычной системы. Кроме того, акимат сносит на пр. Улугбека абсолютно новые арычные лотки Б-3, установленные управлением экологии в 2023 году. Таким образом бюджетные средства расходуются нерационально", - пишут экоактивисты.
Они подчеркивают, что жители Алматы крайне возмущены уничтожением открытых алматинских арыков, которые являются важнейшей уличной инфраструктурой города, отводят ливневые воды с проезжей части, а также выполняют в летний период функцию орошения зеленых насаждений и травяного покрова.
Кроме того, в летний период арыки снижают нагрев воздуха, охлаждают и увлажняют его, создавая благоприятный климат. Закрытые же трубы крайне неэффективны. Быстро забиваются илом, мусором, прочистить их, в отличие от открытых арыков, невозможно. В дождь улицы затапливаются, так как осадки в трубы толком не поступают и не проходят через них, зеленые насаждения орошать невозможно, воздух они не охлаждают", - пишут авторы обращения.
По их словам, при незаконном демонтаже арыков и выкапывании траншей были также повреждены силовые кабели, из-за чего целый микрорайон Жетысу остался без электроснабжения.
Уничтожение арыков проводится также на разделительной защитной зеленой полосе на улице Акан Серы, где арыки снесли и засыпали. Заказчиком выступил Турксибский акимат, который также не имеет права на проведение данных строительных работ.
Акимат города, новое руководство должны положить решительный конец массовому уничтожению арычной системы города", - считают экоактивисты.
Они требуют от нового акима остановить уничтожение открытой арычной системы на проспекте Улугбека и на улице Акан Серы и обязать подчиненных и подрядчиков вернуть ее в прежнее состояние.
Ранее жители Алматы пожаловались на варварское обращение с деревьями.
24.06.2025, 11:26 188536
Контроль за режимом труда и отдыха водителей усилили в Казахстане
Ежедневная продолжительность управления транспортом не должна превышать 9 часов
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 20 июня по 20 июля проходит акция "Тахограф" по контролю за соблюдением режима труда и отдыха водителей, сообщили в Министерстве транспорта РК.
В ходе акции будет усилен контроль за соблюдением водителями режима труда и отдыха при перевозке пассажиров, багажа и грузов, соблюдением порядка использования карточки водителя к цифровому тахографу при осуществлении международных автомобильных перевозок.
Как рассказали в Минтрансе, оборудованию тахографами подлежат автобусы, грузовые, в том числе специализированные, автомобили, используемые в международных автомобильных перевозок пассажиров, багажа и грузов; междугородных межобластных регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа; междугородных межобластных, межрайонных (междугородных внутриобластных) нерегулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа.
В пресс-службе уточнили, что ежедневная продолжительность управления транспортом не должна превышать 9 часов. Кроме того, после управления транспортом в течение четырех с половиной часов водителю необходимо сделать перерыв не менее чем на 45 минут.
В случае несоблюдения требований правил предусмотрен административный штраф для перевозчиков в размере от 5 МРП до 50 МРП и для водителей в размере 10 МРП.
Напомним, ДТП с пассажирским автобусом и пятью автомобилями произошло в Алматы.
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