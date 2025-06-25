Несколько казахстанских авиакомпаний приостановили рейсы из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

Вынужденные меры приняты из-за угроз применения вооружения, сбоя работы навигационных систем, активности систем ПВО и высоких рисков для полетов гражданских воздушных судов

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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - О приостановке рейсов казахстанских авиакомпаний в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, - О приостановке рейсов казахстанских авиакомпаний в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Министерство транспорта РК.





По состоянию на 24 июня 2025 года в связи с резким обострением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, в ряде стран официально введены ограничения или полное закрытие воздушного пространства для гражданской авиации. Вынужденные меры приняты из-за угроз применения вооружения, сбоя работы навигационных систем, активности систем ПВО и высоких рисков для полетов гражданских воздушных судов", - сообщает ведомство.





Ограничения действуют в следующих странах:





Израиль - полное закрытие воздушного пространства;

Иран - полное закрытие воздушного пространства, включая районы над Персидским и Оманским заливами;

Ирак, Иордания, Ливан - временное ограничение полетов в связи с повышенной угрозой ракетных и дроновых атак;

Кувейт, Бахрейн, ОАЭ - ограничения и приостановка полетов, частичная блокировка маршрутов вблизи зоны конфликта.





Крупнейшие международные авиаперевозчики Air France-KLM, United, American Airlines, Japan Airlines, Air Canada отменили или приостановили полеты в Дубай, Доху и Эр-Рияд.





Qatar Airways корректирует расписание. Etihad выпустил официальное предупреждение. Emirates продолжает полеты, но облетает зону конфликта", - уточнили в ведомстве.





В этой связи казахстанские авиакомпании на основании собственной оценки рисков и в целях обеспечения безопасности приняли решение отменить ряд рейсов в города Дубай и Доха.





Под отмену рейсов, по данным Минтранса попали 1 734 пассажира: 1051 человек на прилет и 683 человека на вылет.





Информация по отмененным рейсам казахстанских и иностранных авиакомпаний на 24 июня 2025 года





Минтранс РК





В ведомстве подчеркнули, что отмена рейсов является вынужденной и обоснованной мерой.





Всем пассажирам отмененных и задержанных рейсов предоставляется горячее питание, проживание в отеле и организованный трансфер. По договоренности с отелем, некоторым пассажирам продлевается проживание", - сообщает Минтранс.





Также пассажирам будет предоставлено бесплатное перебронирование либо полный возврат стоимости авиабилетов.





Министерство совместно с авиакомпаниями продолжают отслеживать ситуацию и в случае необходимости будут оперативно принимать решения о корректировке расписания. Возобновление действующих рейсов планируется в ближайшее время", - заявили в министерстве.





По всем вопросам необходимо обращаться по номерам телефонов горячих линий АО "Авиационная администрация Казахстана" и авиакомпаний:





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