Казахстанские месторождения выставят на аукцион

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НУР-СУЛТАН. 20 ФЕВРАЛЯ - Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр провел совещание по вопросу ревизии месторождений твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщается на сайте премьера, правительство ведет системную работу по пересмотру контрактов и лицензий, выданных недропользователям.

Проведенный анализ выявил 148 контрактов по твердым полезным ископаемым и 27 контрактов по углеводородному сырью с низким исполнением обязательств. В рамках соответствующей дорожной карты планируется определить контракты и лицензии, по которым будут направлены соответствующие уведомления о расторжении.

В результате данной работы месторождения будут выставлены на аукцион с целью передачи новым инвесторам.

Предоставление права недропользования на аукционе дает равную возможность для участия всех заинтересованных инвесторов. Информацию о проведении аукционов в обязательном порядке размещают в республиканских печатных изданиях и на интернет-ресурсах государственных органов.

По итогам принимаемых мер увеличится приток инвестиций в сферу недропользования, в первую очередь по освоению месторождений твердых полезных ископаемых. Работа правительства в данном направлении будет продолжена, говорится в сообщении.