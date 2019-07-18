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Казахстанские пограничники задержали автомашины, находящиеся в розыске в России

17.07.2019, 11:56 17146
Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - Автомашины находящиеся в розыске РФ задержаны пограничниками между Узбекистаном и Казахстаном, передает Kazakhstan Today.
 
"Прошлой ночью, пограничным нарядом отделения "Капланбек-авто" Сарыагашского погранотряда, в ходе досмотра автомашины "Тойота Rav 4", следовавшей в Республику Узбекистан, установлено, что данная автомашина находится в розыске правоохранительными органами РФ. Водитель - гражданин Республики Таджикистан, 1976 года рождения", - сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК. 
 
По информации ведомства, через полтора часа к досмотровой площадке подъехала другая автомашина аналогичной марки, которая тоже числилась в международном розыске в РФ. Водителем второй автомашины был 40-летний россиянин. 

Оба водителя задержаны и переданы сотрудникам ОП Сарыагашского района", - проинформировали в пресс-службе. 

 

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