Казахстанские пограничники задержали автомашины, находящиеся в розыске в России

Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - Автомашины находящиеся в розыске РФ задержаны пограничниками между Узбекистаном и Казахстаном, передает Kazakhstan Today.

"Прошлой ночью, пограничным нарядом отделения "Капланбек-авто" Сарыагашского погранотряда, в ходе досмотра автомашины "Тойота Rav 4", следовавшей в Республику Узбекистан, установлено, что данная автомашина находится в розыске правоохранительными органами РФ. Водитель - гражданин Республики Таджикистан, 1976 года рождения", - сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

По информации ведомства, через полтора часа к досмотровой площадке подъехала другая автомашина аналогичной марки, которая тоже числилась в международном розыске в РФ. Водителем второй автомашины был 40-летний россиянин.





Оба водителя задержаны и переданы сотрудникам ОП Сарыагашского района", - проинформировали в пресс-службе.

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