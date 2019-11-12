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Казахстанские пограничники пресекли попытку незаконного провоза крупной партии рогов сайги

11.11.2019, 11:27 11179
Уральск. 11 ноября. Kazakhstan Today - Казахстанские пограничники пресекли попытку незаконного провоза крупной партии рогов сайги, передает Kazakhstan Today.
 
"Около 19 часов 20 минут 10 ноября 2019 года в пункте пропуска "Сырым" на участке Уральского пограничного отряда в ходе досмотра автомашины "Крайслер", следовавшей по маршруту Уральск - Самара под управлением гражданина РК, 1972 года рождения, в багажном отсеке обнаружены две дорожные сумки со свежеспиленными рогами сайги в количестве 348 штук общим весом примерно 120 килограммов (предварительная оценочная стоимость 439 млн 350 тыс. тенге)", - сообщили в Пограничной службе КНБ РК.
 
Задержанный гражданин передан сотрудникам Приурального ОП Байтерекского района для проведения дальнейших мероприятий. Данный факт подпадает под статью 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

 

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