Уральск. 11 ноября. Kazakhstan Today - Казахстанские пограничники пресекли попытку незаконного провоза крупной партии рогов сайги, передает Kazakhstan Today.

"Около 19 часов 20 минут 10 ноября 2019 года в пункте пропуска "Сырым" на участке Уральского пограничного отряда в ходе досмотра автомашины "Крайслер", следовавшей по маршруту Уральск - Самара под управлением гражданина РК, 1972 года рождения, в багажном отсеке обнаружены две дорожные сумки со свежеспиленными рогами сайги в количестве 348 штук общим весом примерно 120 килограммов (предварительная оценочная стоимость 439 млн 350 тыс. тенге)", - сообщили в Пограничной службе КНБ РК.

Задержанный гражданин передан сотрудникам Приурального ОП Байтерекского района для проведения дальнейших мероприятий. Данный факт подпадает под статью 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).





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