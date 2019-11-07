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В Казахстане ужесточили наказание за охоту на сайгаков

06.11.2019, 15:33 6967
В Казахстане ужесточили наказание за охоту на сайгаков
Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане ужесточили наказание за охоту на сайгаков, передает Kazakhstan Today.
 

МВД в целях ведения учета лиц, причастных к браконьерству, введен учет "Охотник на сайгаков" (лицо, занимающееся охотой на сайгаков); "Сбытчик/скупщик дериватов" (лицо, занимающееся перевозкой, хранением, реализацией и скупкой дериватов сайгаков). На сегодняшний день на данный учет взято более 80 человек", - сообщили в пресс-службе ведомства.

 
По информации МВД, в текущем году по фактам незаконной охоты на сайгаков, а также приобретения и сбыта их рогов, начато 56 досудебных расследований. Задержано 46 человек, изъято 612 туш сайгака и 687 рогов. В суд направленно 13 дел, осуждено 13 человек.
 
 
Как сообщили в пресс-службе, в рамках реализации поручения внесен ряд поправок в законодательство, ужесточающих наказание за браконьерство.
 

Увеличены санкции в статье 337 УК - предусматривается безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет (раньше до 5 лет, либо ограничение) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет (раньше до 3 лет). Определены пороги крупного (1 тыс. МРП - 2 млн 525 тыс. тенге) и особо крупного ущерба (20 тыс. МРП - 50,5 млн тенге), значительного ущерба (свыше 100 МРП - 252 тыс. 500 тенге), нанесенного окружающей среде в результате браконьерства", - уточнили в МВД.

 
Также введена санкция - конфискация имущества. 
 
Кроме того, МВД согласовало вопрос об оформлении служебного автотранспорта госинспекторов по охране лесов и животного мира световыми и звуковыми сигналами. Автотранспорт будет иметь окраску по определенным цветографическим схемам - наравне со спецавтотранспортом правоохранительных и специальных органов. В настоящее время соответствующие изменения вносятся в законодательство. 
 
При этом госинспекторам предоставлено право на вооружение служебным оружием (нарезным пистолетом, карабином либо гладкоствольным оружием). 
 

В настоящее время на вооружении у госинспекторов имеется 9922 единиц служебного оружия (нарезного - 9323, в том числе 7281 пистолетов), из них в РГКП "Охотзоопром" - 162 единиц (нарезного - 131, в т.ч. 61 пистолет)", - проинформировали в пресс-службе.

 
За последние 5 лет (2014-2018 годы) органами внутренних дел выявлено 417 фактов браконьерства на сайгаков и незаконного оборота их рогов, задержано 525 человек, направлено в суд 212 уголовных дел по которым осуждено 309 человек. Обнаружено и изъято 2193 туш сайгака, из незаконного оборота изъято 7610 рогов (7610 рогов в эквиваленте приблизительно составляет 3805 сайгаков). Ущерб составил приблизительно более 11 млрд 358 млн тенге.
 

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